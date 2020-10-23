На президентских дебатах Дональд Трамп и Джо Байден дискутировали на тему международных отношений. Так, их мнения в отношении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына разошлись.

Байден назвал его “бандитом”, а Трамп – “другом”.

Байден напомнил, что администрация президента Барака Обамы, при которой он был вице-президентом, отказывалась легитимизовать Северную Корею. При этом, в случае победы на выборах, Байден согласен встретиться и разговаривать с северокорейским лидером, только если тот откажется от ядерного оружия.

“Он (Трамп) легитимизировал Северную Корею, говорил о своем “хорошем друге”, который на самом деле бандит, просто бандит, и говорил о том, что все улучшилось. А теперь у них есть ракеты, которые могут достичь территории США гораздо быстрее, чем раньше”, – подчеркнул Байден.

В ответ Трамп заявил, что его “хороший друг” не только Ким Чен Ын, но и Владимир Путин, президент России. При этом, он сказал, что это очень важно, так как США должны быть в хороших отношениях с этими странами и их лидерами.

Трамп уверен, что “налаживание рабочих отношений с северокорейским лидером” позволило избежать ядерной войны между США и Северной Кореей.