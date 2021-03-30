Об этом сообщили на сайте Белого дома.
Это первый список кандидатов на должности судей, опубликованный президентом. Байден предлагает утвердить федеральными судьями троих афроамериканок, мусульманина и уроженца одного из тихоокеанских островов.
“В этот новаторский список кандидатов входят самые лучшие, самые блестящие умы среди представителей американской юриспруденции”, – сказано в заявлении Байдена.
Теперь кандидатов должны утвердить в Сенате.
Список кандидатов:
- Кетанджи Браун Джексон (кандидат в Апелляционный суд США по округу Колумбия);
- Тиффани Каннингем (кандидат в Апелляционный суд США по федеральному округу);
- Кэндис Джексон-Акивуми (Апелляционный суд США для седьмого контура );
- Дебора Бордман (кандидат в Окружной суд Соединенных Штатов для округа Мэриленд);
- Лидия Григгсби (кандидат в Окружной суд США по округу Мэриленд);
- Джулиен Нилс (кандидат в Окружной суд США по округу Нью-Джерси);
- Флоренс Пай (кандидатка в Окружной суд США по округу Колумбия);
- Захид Курайши (кандидат в окружной суд Соединенных Штатов по округу штата Нью – Джерси);
- Регина Родригес (кандидатка в Окружной суд США округа Колорадо);
- Маргарет Стрикленд (кандидатка в Окружной суд США по округу Нью-Мексико);
- Рупа Ранга Путтагунта (кандидатка в Верховный суд округа Колумбия).
Захид Курайши может стать первым мусульманином на посту окружного федерального судьи.
Флоренс Пен может стать первой американкой с азиатскими корнями, которая займет пост окружного судьи в округе Колумбия.
- Верховный суд США рассмотрел последний из исков бывшего президента Дональда Трампа касательно результатов выборов 2020 года.