Президент США Джо Байден опубликовал фамилии 11 кандидатов на должности федеральных судей. Он сделал акцент на опыте и высокой квалификации кандидатов.

Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Это первый список кандидатов на должности судей, опубликованный президентом. Байден предлагает утвердить федеральными судьями троих афроамериканок, мусульманина и уроженца одного из тихоокеанских островов.

“В этот новаторский список кандидатов входят самые лучшие, самые блестящие умы среди представителей американской юриспруденции”, – сказано в заявлении Байдена.

Теперь кандидатов должны утвердить в Сенате.

Список кандидатов:

Кетанджи Браун Джексон (кандидат в Апелляционный суд США по округу Колумбия);

Тиффани Каннингем (кандидат в Апелляционный суд США по федеральному округу);

Кэндис Джексон-Акивуми (Апелляционный суд США для седьмого контура );

Дебора Бордман (кандидат в Окружной суд Соединенных Штатов для округа Мэриленд);

Лидия Григгсби (кандидат в Окружной суд США по округу Мэриленд);

Джулиен Нилс (кандидат в Окружной суд США по округу Нью-Джерси);

Флоренс Пай (кандидатка в Окружной суд США по округу Колумбия);

Захид Курайши (кандидат в окружной суд Соединенных Штатов по округу штата Нью – Джерси);

Регина Родригес (кандидатка в Окружной суд США округа Колорадо);

Маргарет Стрикленд (кандидатка в Окружной суд США по округу Нью-Мексико);

Рупа Ранга Путтагунта (кандидатка в Верховный суд округа Колумбия).

Захид Курайши может стать первым мусульманином на посту окружного федерального судьи.

Флоренс Пен может стать первой американкой с азиатскими корнями, которая займет пост окружного судьи в округе Колумбия.