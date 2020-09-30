Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал своего оппонента, Дональда Трампа, марионеткой и "щенком" российского лидера Владимира Путина.

Такое заявление он сделал в ходе дебатов, говоря о своем послужном списке.

Байден отметил, что Трамп так и не высказал публичную позицию в отношении Путина и проводимой им политики.

Он считает, что Трамп боится российского президента, потому и не разговаривает с ним жестко и категорично.

“Я встречался лицом к лицу с Путиным и твердо заявлял ему, что мы не будем принимать его нелепостей. Он (Дональд Трамп) является марионеткой Путина, его щенком”, – сказал Байден.

Свою позицию он аргументировал тем, что Трамп до сих пор не отреагировал на информацию о российских спецподразделения, которые, по сообщениям СМИ, предлагали связанным с Талибаном боевикам вознаграждение за убийство американских солдат.

Отметим, это был первый раунд дебатов. Последующие два запланированы на 15 и 22 октября.

Во время этих дебатов Трамп и Байден говорили на такие темы: прошлое кандидатов; Верховный суд; пандемия коронавируса; расовые протесты и насилие в городах; честность предстоящих выборов; экономика.