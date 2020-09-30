Такое заявление он сделал в ходе дебатов, говоря о своем послужном списке.
Байден отметил, что Трамп так и не высказал публичную позицию в отношении Путина и проводимой им политики.
Он считает, что Трамп боится российского президента, потому и не разговаривает с ним жестко и категорично.
“Я встречался лицом к лицу с Путиным и твердо заявлял ему, что мы не будем принимать его нелепостей. Он (Дональд Трамп) является марионеткой Путина, его щенком”, – сказал Байден.
Свою позицию он аргументировал тем, что Трамп до сих пор не отреагировал на информацию о российских спецподразделения, которые, по сообщениям СМИ, предлагали связанным с Талибаном боевикам вознаграждение за убийство американских солдат.
Отметим, это был первый раунд дебатов. Последующие два запланированы на 15 и 22 октября.
Во время этих дебатов Трамп и Байден говорили на такие темы: прошлое кандидатов; Верховный суд; пандемия коронавируса; расовые протесты и насилие в городах; честность предстоящих выборов; экономика.
- 27 июня в The New York Times опубликовали материал о том, что Россия тайно предлагала вознаграждение боевикам “Талибана” за убийство военных. В результате такого “сговора” погибли американские военные.
- Американские власти перехватили данные о денежных трансферах с подконтрольных российской разведке (ГРУ) счетов на банковские счета, связанные с участниками движения “Талибан”.