Кандидат в президенты США от Демократической партии джо Байден считает, что нынешний американский лидер "умственно неспособен" справиться с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает Washington Post.

По словам Байдена, чтобы справиться с эпидемией и разработать правильную национальную стратегию борьбы с заболеванием, крайне важно быть достаточно компетентным и не сдаваться.

“После нескольких месяцев неудач, он просто сдался. Я просто не думаю, что он умственно способен справиться с этим. Я не думаю, что он достаточно компетентен, чтобы знать, что делать. Он просто махнул белым флагом”, – сказал Байден.

44-й президент США Барак Обама поддержал в этом Байдена, заявив, что ответственность за смерти 170 тысяч американцев вследствие заражения коронавирусом лежит на Трампе.

Он считает, что Трамп “не дорос” до должности президента, на которой важно принимать сложные и ответственные решения.

“Дональд Трамп не дорос до этой должности, потому что он не мог, а последствия этого очень серьезны. 170 тысяч американцев умерли. Миллионы рабочих мест исчезли. Наши худшие стимулы вырвались наружу, наша репутация во всем мире сильно пострадала, а наши демократические институты оказались под угрозой, какой не было никогда раньше”, – сказал Обама.

Также раскритиковала Трампа его оппонентка, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она считает, что ситуация с коронавирусом в стране – следствие неуважительного отношения президента к гражданам и их здоровью.

“Как спикер, я лично видела неуважение Дональда Трампа к фактам, к рабочим семьям и к женщинам в частности – неуважение, записанное в его политике в отношении нашего здоровья и наших прав”, – отметила Пелоси.