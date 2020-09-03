Заявление опубликовано на сайте Байдена.

По словам Байдена, тот факт, что Трамп не реагирует на заявление немецкой стороны о том, что Навальный был отравлен токсином из группы “Новичок”, делает его соучастником отравления оппозиционера.

“Кремль, без сомнения, считает, что может действовать безнаказанно. Дональд Трамп отказался противостоять Путину, назвав его “потрясающим человеком”. Он ничего не сказал о сообщениях разведки о том, что Путин назначил награду за головы американских солдат в Афганистане. Он еще не осудил нападение на господина Навального. Его молчание – это соучастие”, – заявил Байден.

Он сделал акцент на том, что ответственность за “отравление” Навального лежит на России.

“Это признак российского режима, который настолько параноидален, что не желает терпеть никакой критики или инакомыслия”, – отметил он.

Также Байден отметил, что на посту президента будет «работать с нашими союзниками и партнерами», чтобы “привлечь режим Путина к ответственности за преступления”.

Что известно об отравлении Навального?

20 августа утром Навальный возвращался на самолете из Томска в Москву. На борту ему стало плохо, поэтому самолет экстренно приземлился в Омске. Российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали в реанимацию, он был без сознания. Сейчас состояние российского оппозиционера Алексея Навального остается стабильным, наблюдается некоторое улучшение в симптоматике.

Родные оппозиционера приняли решение о продолжении его лечения в клинике на территории Германии. Омские медики сначала препятствовали его транспортировке.

Несмотря на утверждение транспортной полиции о том, что в крови оппозиционера Алексея Навального нашли опасный яд, омские медики это отрицали: они заявили, что в моче оппозиционера Алексея Навального не было каких токсичных веществ, а только алкоголь и кофеин.

22 августа Навальный был транспортирован в берлинскую клинику “Шарите”. Через два дня там подтвердили, что политика отравили.

27 августа немецкий журнал Der Spiegel и исследовательская группа Bellingcat заявили, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить токсином, по составу похожим на нервно-паралитическое вещество “Новичок”. Впоследствии это было подтверждено немецкими специалистами.

Что известно о “Новичке”?

“Новичок” — это название семья фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Работу над его созданием вели в Советском Союзе и РФ с 1960-х по 1990-е годы. Первое вещество этой семьи было синтезировано Петром Кирпичевым в 1972 году.

В ноябре 2019 Организация по запрещению химического оружия включила нервно-паралитическое вещество “Новичок” в список запрещенных веществ. 41 государство-член исполкома ОЗХО, приняли совместное предложение, представленное Соединенными Штатами Америки, Нидерландами и Канадой.

Известно о нескольких случаях, когда ядовитые вещества этого рода были применены во время покушений на убийство.

Так в марте 2018 года в городе Солсбери, Великобритания бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены с симптомами отравления в торговом центре. В апреле Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что их пытались отравить с помощью вещества под названием “Новичок”.

В августе 2019 контртеррористическое подразделение полиции Великобритании заявило об еще одном пострадавшем в результате отравления нервно-паралитическим веществом “Новичок” в Солсбери в марте 2018 года. В опубликованном заявлении говорится, что пострадавшим оказался полицейский, приехавший на вызов об отравлении Скрипалей. В Солсбери он наткнулся на незначительную долю “Новичка”.

Сейчас в Германии продолжается расследование против сотрудников ГРУ, подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей, известных как Руслан Боширов и Александр Петров.

В июне 2018 в городе Эймсбери, Великобритания после контакта с предметом, покрытым “Новичком” в больницу была доставлена ​​пара гражданских лиц: 44-летняя мать троих детей Дон Старджесс и ее 45-летний друг Чарли Роули. В результате отравления за 9 дней Старджесс погибла. Роули выжил и планирует подать в суд на российское государство и требовать денежной компенсации.

В феврале 2019 болгарские правоохранители заявили, что обнаружили возможную связь между отравлением Скрипаля в 2018 году и отравлением местного торговца оружием Эмилиана Гебрева в 2015 году. Гебрев, его сын и топ-менеджер завода были госпитализированы после того, как потеряли сознание на приеме, бизнесмен устраивал в Софии. В январе 2020 года прокуратура Болгарии выдвинула обвинения трем россиянам, подозреваемым в покушении на убийство Гебрева.