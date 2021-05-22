Про це він сказав під час брифінгу.
В п’ятницю, 21 травня, Байден зустрічався з лідером Південної Кореї Мун Чже Ином. Основною темою їх розмови були відносини з ядерною Північною Кореєю.
“Ми обоє глибоко стривожені ситуацією”, – сказав Байден.
Він додав, що США та Південна Корея готові до “дипломатичної взаємодії” з КНДР, задля зниження напруги та досягнення кінцевої мети обох країн – денуклеаризації Корейського півострова.
Байден повідомив, що призначив спеціального представника США в КНДР. Це дипломат Сун Кім, який раніше працював помічником державного секретаря у справах Західної Азії та Тихого океану. Президент сказав, що Кім – “професійний дипломат з глибокими політичними знаннями”. Він раніше працював послом США в Південній Кореї, на Філіппінах та в Індонезії.
Байден сказав, що “повна денуклеаризація Корейського півострова – дуже важка задача”, яку не вдалося реалізувати чотирьом американським президентам. Нинішній американський лідер звинуватив попередника, Дональда Трампа, який раніше зустрічався з Кім Чен Ином. Він сказав, що не збирається повторювати його помилки та зустрічатися з “диктатором”. Байден додав, що зустрінеться з лідером Північної Кореї тільки за умови, якщо Ким Чен Ин зробить конкретні кроки на шляху до повної денуклеаризації.
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“Якщо він візьме на себе зобов’язання щодо майбутньої зустрічі, якщо зробить те, про що ми просимо… Побачимо”, – сказав Байден.
Він зробив акцент на тому, що КНДР повинні виконати “обов’язки з деескалації перед якимись зустрічами”. Він додав, що для цього потрібні переговори на нижчому рівні.
Байден сказав, що не дасть, як Трамп, Кім Чен Ину “міжнародного визнання”.
В березні прессекретарка Білого дому Джен Псакі казала, що Байден не збирається особисто зустрічатися з Кім Чен Ином, як це робив Трамп.
- Раніше повідомлялося, що на президентських дебатах Дональд Трамп і Джо Байден дискутували на тему міжнародних відносин. Так, їх думки щодо лідера Північної Кореї Кім Чен Ина розійшлися.