Кандидат в президенты США Джо Байден и его сын Хантер не фигурируют в деле, связанном с экс-министром природных ресурсов Николаем Злочевским. За закрытие этого дела НАБУ и САП предлагали взятку в размере 6 миллионов долларов.

Об этом заявили руководитель САП Назар Холодницкий и НАБУ Артем Сытник на брифинге.

“Байден-младший (Хантер) и Байден-старший (Джо) в этом конкретном производстве не фигурируют”, – заявил Холодницкий.

Со своей стороны, Сытник призвал не превращать это дело на имеющее политический подтекст, и не делать “политических спекуляций”.

В то же время на сайте Burisma Group, компании, которая принадлежит Злочевскому и в которой работал Байден младший, сообщили, что руководство не имеет отношения к участию в неправомерных действиях, о котором объявила САП.

“Компания Burisma Group и ее руководство не имеют никакого отношения к сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и некоторых СМИ об участии в неправомерных действиях. Во избежание спекуляций просим представителей медиа избегать отождествлений и предположений”, – сказано в сообщении.

В ноябре 2019 стало известно, что Злочевский объявлен в розыск и фигурирует в 13 уголовных производствах, которые будут по подследственности переданы из Генпрокуратуры в Службу безопасности Украины или Национальное антикоррупционное бюро.