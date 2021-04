Про це повідомив американський телеканал CNN.

В ефірі денного шоу America Reports Робертс сказав про те, що Байден збирається просити американців скоротити вживання червоного м’яса, оскільки це нібито входить в його стратегію щодо боротьби зі змінами клімату. Однак фактчекінг засвідчив, що Байден ніколи не робив подібних заяв.

Fox gently acknowledges that its coverage about Biden supposedly trying to force Americans to eat less red meat wasn't accurate: "A graphic and a script incorrectly implied that it was part of Biden's plan for dealing with climate change. That is not the case." pic.twitter.com/iClZSk8P4M

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) April 26, 2021