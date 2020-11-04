Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден не рассчитывает на раннюю победу в гонке, так как в южных штатах его оппонент, Дональд Трамп, получил лидерство по предварительным подсчетам голосов.

Об этом сообщает Вloomberg.

В частности, речь идет о вероятной победе в Трампа в таких штатах, как Северная Каролина, Джорджия и, наиболее важно, Флорида. В этих штатах граждане считают, что Трамп оперативно отреагировал на пандемию коронавируса и защитил страну. Как правило, за нынешнего американского лидера здесь отдали голоса сельские жители.

Но сократить путь Байдена к победе может преимущество в штате Аризона, где он пока еще лидирует, хоть и с небольшим отрывом. Если это произойдет – демократы выиграют в Аризоне впервые за долгое время.

Если же Трамп выиграет во Флориде, Джорджии и Огайо, это фактически обеспечит ему победы в Коллегии выборщиков.

Победу для Байдена все еще могут обеспечить северные штаты. Там за него может проголосовать темнокожее население и граждане, живущие в пригороде и селах.

Неясной остается ситуация в Пенсильвании, где подсчет голосов могут растянуть на неделю.

Это результаты голосования избирателей непосредственно на участках. К ним впоследствии добавят результаты голосования тех, кто отправляли бюллетени по почте, а таких около 100 миллионов.

Сразу после закрытия участков начали появляться предварительные результаты выборов. Согласно им, лидирует Трамп.

Примечательно, что в этом году на фоне пандемии коронавируса в США фиксировалась рекордная явка избирателей. Только в досрочном голосовании приняли участие более 100 млн человек.

Трамп будет следить за предварительными результатами голосования из Белого дома. С этой целью его кампания обустроила две комнаты.

Накануне президентских выборов специальные рабочие забаррикадировали Белый дом.

В Вашингтоне (округ Колумбия) забивали фанерой окна и фасады многих магазинов, бизнес-центров, банков и других учреждений из-за возможных массовых беспорядках после выборов.