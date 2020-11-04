Об этом сообщает Вloomberg.
В частности, речь идет о вероятной победе в Трампа в таких штатах, как Северная Каролина, Джорджия и, наиболее важно, Флорида. В этих штатах граждане считают, что Трамп оперативно отреагировал на пандемию коронавируса и защитил страну. Как правило, за нынешнего американского лидера здесь отдали голоса сельские жители.
Но сократить путь Байдена к победе может преимущество в штате Аризона, где он пока еще лидирует, хоть и с небольшим отрывом. Если это произойдет – демократы выиграют в Аризоне впервые за долгое время.
Если же Трамп выиграет во Флориде, Джорджии и Огайо, это фактически обеспечит ему победы в Коллегии выборщиков.
Победу для Байдена все еще могут обеспечить северные штаты. Там за него может проголосовать темнокожее население и граждане, живущие в пригороде и селах.
Неясной остается ситуация в Пенсильвании, где подсчет голосов могут растянуть на неделю.
Это результаты голосования избирателей непосредственно на участках. К ним впоследствии добавят результаты голосования тех, кто отправляли бюллетени по почте, а таких около 100 миллионов.
Сразу после закрытия участков начали появляться предварительные результаты выборов. Согласно им, лидирует Трамп.
Примечательно, что в этом году на фоне пандемии коронавируса в США фиксировалась рекордная явка избирателей. Только в досрочном голосовании приняли участие более 100 млн человек.
Трамп будет следить за предварительными результатами голосования из Белого дома. С этой целью его кампания обустроила две комнаты.
Накануне президентских выборов специальные рабочие забаррикадировали Белый дом.
В Вашингтоне (округ Колумбия) забивали фанерой окна и фасады многих магазинов, бизнес-центров, банков и других учреждений из-за возможных массовых беспорядках после выборов.
- Ранее #Буквы разбирались, как проходит голосование и когда ждать результаты.
- О ходе событий в день голосування читайте в материале #Букв.