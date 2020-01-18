Об этом шла речь в интервью Байдена газете The New York Times.

Как сообщалось ранее, 27 сентября Дональд Трамп опубликовал видео, обвиняющее бывшего вице-президента США Джо Байдена в том, что он якобы обещал предоставить Украине средства в случае, если будет уволен прокурор, который расследовал уголовное дело о деятельности компании, в которой работал его сын, Хантер Байдена. Кампания Байдена написала в Facebook письмо с призывом снять рекламу ролика, однако им отказали.

Комментируя этот инцидент, Джо Байден заявил, что глава Facebook Марк Цукерберг — “настоящая проблема”.

“Я никогда не был фанатом Facebook, как вы, наверное, знаете. Я никогда не был большим фанатом Цукерберга. Я думаю, что он настоящая проблема”, — сказал он.

На уточняющий вопрос журналистов о том, что он имеет в виду, Байден ответил, что Facebook распространяет неправдивую информацию и не несет за это ответственности.

“С моей точки зрения, я придерживался мнения, что мы должны не только беспокоиться о концентрации власти. Вы (журналисты — ред.) не может написать что-то, что, как вы знаете, является ложью, и быть освобожденными от судебного преследования. Но он (Цукерберг — ред.) может. В разделе 230 Закона о приличном общении говорится, что онлайн-платформы не несут ответственности за то, что их пользователи публикуют на них, за некоторыми исключениями. Раздел 230 должен быть отменен, немедленно должен быть отменен. Для Цукерберга и других платформ. … У вас, ребята, еще есть редакторы. Я сижу с ними. Не шутка ли, что на Facebook нет никакого редакторского влияния. Это безответственно. Это абсолютно безответственно”, — заявил политик.

По мнению Байдена, Цукерберг должен быть привлечен к гражданской ответственности, так как якобы получал деньги за то, что не снимал рекламу ролика, обвинявшую Байдена в коррупции.

“Занимался ли он чем-то, что сводилось к сговору, который фактически причинял вред, который фактически равнялся бы уголовному преступлению, это другой вопрос. Это возможно. … Цукерберг наконец-то снял рекламу, которую показала Россия. Все эти боты обо мне. Они больше не показываются. … Ему (Цукербергу — ред.) платили много денег, чтобы поднять их. Я узнал три вещи. Во-первых, Путин не хочет, чтобы я был президентом. Во-вторых, Ким Чен Ын думает, что я должен быть избит до смерти, как бешеная собака, и третье, этот президент Соединенных Штатов тратит миллионы долларов, чтобы не дать мне быть кандидатом. Интересно, почему”, — подчеркнул он.