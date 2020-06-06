Covid-19 Украина

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Байден официально стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Бывший вице-президент США Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии.

Суббота, 6 июня 2020, 12:19

Об этом сообщает Reuters.

Для выдвижения кандидату необходимо как минимум 1 991 голосов делегатов. После праймериз в округе Колумбия и семи штатах, которые прошли в начале этой недели, Байден превзошел этот порог.

По данным АР, Байден набрал голоса 1995 делегатов партийного съезда демократов.

“Для меня было честью соревноваться в одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда либо выдвигала Демократическая партия. И я с гордостью могу сказать, что мы идем на эти выборы объединенной партией”, – заявил он.

Стоит отметить, что Джо Байден на 11 процентных пунктов опережает действующего президента Дональда Трампа в общенациональном опросе.

По данным опроса, 52% зарегистрированных избирателей по всей стране поддерживают Байдена, а 41% — Трампа. Если сравнивать этот результат с тем, что продемонстрировал опрос Университетом Монмута, проведенный месяц назад, уровень поддержки Байдена вырос на 2%, в то время как уровень поддержки Трампа не менялся.

Число избирателей, заявивших, что реакция Трампа на вспышку COVID-19 делает его переизбрание в ноябре менее вероятным, за два месяца упало на 7% и составило 38%. Число тех, кто уверен в победе Трампа, упало на 9% и составило 18%.

52% опрошенных избирателей считают, что Байден способен управлять взаимоотношениями между расами в стране, 40% считают, что к этому больше готов Трамп.

Теги: выборы в США, Демократическая партия США, Дональд Трамп, США

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