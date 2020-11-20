Об этом пишет CNN.
В частности, Байден уже определился с кандидатурой министра финансов.
Отмечается, что Лаэль Брейнард, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, рассматривается как главный претендент на этот пост. Если Байден назначит ее, она станет первой женщиной-секретарем казначейства.
Между тем три чиновника, осведомленных о планах Байдена, отказались сообщить, является ли Брейнард окончательным решением.
Также по информации официальных лиц, он принял решение по другим важным должностям в кабинете министров, о некоторых из которых, как ожидается, будет объявлено до Дня Благодарения. Скорей всего это произойдет в понедельник и вторник.
- Ранее избранный президент США Джозеф Байден официально назвал ключевых членов аппарата президента в Белом доме.