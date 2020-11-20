Об этом пишет CNN.

В частности, Байден уже определился с кандидатурой министра финансов.

Отмечается, что Лаэль Брейнард, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, рассматривается как главный претендент на этот пост. Если Байден назначит ее, она станет первой женщиной-секретарем казначейства.

Между тем три чиновника, осведомленных о планах Байдена, отказались сообщить, является ли Брейнард окончательным решением.

Также по информации официальных лиц, он принял решение по другим важным должностям в кабинете министров, о некоторых из которых, как ожидается, будет объявлено до Дня Благодарения. Скорей всего это произойдет в понедельник и вторник.