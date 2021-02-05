Об этом пишет CNN.
Заявление Байдена в Госдепартаменте было лишь одним из значительных изменений, которые, по его словам, он внесет во внешнюю политику США, включая замораживание передислокации войск из Германии, повышение лимита на въезд беженцев в США и подтверждение поддержки США прав ЛГБТ во всем мире.
Призывая к взаимодействию с миром, Байден подчеркнул, что глобальные вызовы времени, в том числе необходимость противостоять “наступающему авторитаризму”, “будут решены только странами, работающими вместе”.
“Мы не можем сделать это в одиночку … Мы должны начать с дипломатии, основанной на самых заветных демократических ценностях Америки. Защита свободы. Отстаивание возможностей. Отстаивание универсальных прав. Уважение верховенства закона. И отношение к каждому человеку с достоинством”, – сказал он.
В то же время, президент США признал угрозу этим ценностям и глобальному авторитету США в результате попытки штурма Капитолия.
“Хотя многие из этих ценностей в последние годы подверглись сильному давлению, а за последние несколько недель они даже оказались на грани, американский народ собирается выйти из этого более решительным и лучше подготовленным, чтобы объединить мир для защиты демократии, потому что мы сами за это боролись”, – добавил он.
Изменения во внешней политике
Байден объявил, что США прекращает любую американскую поддержку наступательных операций во время войны в Йемене, включая продажу оружия.
Он сказал, что конфликт — это “война, которая привела к гуманитарной и стратегической катастрофе”, но он также дал понять, что США будут “продолжать помогать и поддерживать Саудовскую Аравию”.
Также президент США объявил о своем намерении увеличить количество беженцев, принимаемых в Соединенные Штаты после многих лет исторического минимума при администрации Трампа.
Байден планирует укрепить лидерство США в вопросах ЛГБТ и сделать это на международном уровне.
Президент США особо подчеркивал необходимость восстановления моральных устоев Америки после четырех лет правления президента, который отвергал традиционные союзы и все более презирал демократические нормы.
Байден приветствовал соглашение о продлении нового договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией, чтобы сохранить единственное оставшееся соглашение по ядерным вооружениям между ними, но также раскритиковал Россию за преследование оппозиционера Алексея Навального.
“Он должен быть освобожден немедленно и без каких-либо условий”, – сказал он.
В то же время, о Китае президент США говорил только в общих чертах, заявив, что США будут противостоять “экономическим злоупотреблениям Пекина, противодействовать его агрессивным принудительным действиям, чтобы отразить нападение Китая на права человека и интеллектуальную собственность”.
- Ранее Джо Байден заявил, что его администрация не намерена уступать агрессивным действиям России.