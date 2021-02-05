Президент США Джо Байден заявил, что "Америка вернулась", и объявил о важных изменениях во внешней политике.

Об этом пишет CNN.

Заявление Байдена в Госдепартаменте было лишь одним из значительных изменений, которые, по его словам, он внесет во внешнюю политику США, включая замораживание передислокации войск из Германии, повышение лимита на въезд беженцев в США и подтверждение поддержки США прав ЛГБТ во всем мире.

Призывая к взаимодействию с миром, Байден подчеркнул, что глобальные вызовы времени, в том числе необходимость противостоять “наступающему авторитаризму”, “будут решены только странами, работающими вместе”.

“Мы не можем сделать это в одиночку … Мы должны начать с дипломатии, основанной на самых заветных демократических ценностях Америки. Защита свободы. Отстаивание возможностей. Отстаивание универсальных прав. Уважение верховенства закона. И отношение к каждому человеку с достоинством”, – сказал он.

В то же время, президент США признал угрозу этим ценностям и глобальному авторитету США в результате попытки штурма Капитолия.

“Хотя многие из этих ценностей в последние годы подверглись сильному давлению, а за последние несколько недель они даже оказались на грани, американский народ собирается выйти из этого более решительным и лучше подготовленным, чтобы объединить мир для защиты демократии, потому что мы сами за это боролись”, – добавил он.

Изменения во внешней политике

Байден объявил, что США прекращает любую американскую поддержку наступательных операций во время войны в Йемене, включая продажу оружия.

Он сказал, что конфликт — это “война, которая привела к гуманитарной и стратегической катастрофе”, но он также дал понять, что США будут “продолжать помогать и поддерживать Саудовскую Аравию”.

Также президент США объявил о своем намерении увеличить количество беженцев, принимаемых в Соединенные Штаты после многих лет исторического минимума при администрации Трампа.

Байден планирует укрепить лидерство США в вопросах ЛГБТ и сделать это на международном уровне.

Президент США особо подчеркивал необходимость восстановления моральных устоев Америки после четырех лет правления президента, который отвергал традиционные союзы и все более презирал демократические нормы.

Байден приветствовал соглашение о продлении нового договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией, чтобы сохранить единственное оставшееся соглашение по ядерным вооружениям между ними, но также раскритиковал Россию за преследование оппозиционера Алексея Навального.

“Он должен быть освобожден немедленно и без каких-либо условий”, – сказал он.

В то же время, о Китае президент США говорил только в общих чертах, заявив, что США будут противостоять “экономическим злоупотреблениям Пекина, противодействовать его агрессивным принудительным действиям, чтобы отразить нападение Китая на права человека и интеллектуальную собственность”.