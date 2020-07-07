Об этом свидетельствуют данные опросов.

Согласно последним проведенным опросам на территории США, по состоянию на конец июня, Байден опережал Трампа на 8 – 9%.

При этом, речь идет о разных опросах – проведенных как приверженцами Демократической партии, так и Республиканской партии. По опросам, Байден лидирует также в “переходных” штатах, которые, как правило, имеют решающее влияние на результат выборов. Это такие штаты, как Флорида, Висконсин и Аризона. В 2016 году именно эти штаты поддержали Трампа, обеспечив ему победу на выборах.

Роберт Гриффин из Исследовательской группы избирателей Фона демократии считает, что до момента выборов ситуация еще может измениться, но пока что американцы демонстрируют свою приверженность Байдену, выступая не столько против кандидатуры Трампа, сколько против событий, которые пришлись на время его каденции (коронавирус, торговая война с Китаем, расовые протесты, строительство стены на границе с Мексикой, массовая безработица и так далее).

“Если бы выборы были сегодня, то для Трампа это было бы ужасно… Но, в будущем, все еще может измениться. У нас по-прежнему еще много времени, между сегодняшним днем и днем выборов. Если 2020 год что-то и показал, так это то, что он весьма неожиданный. Президенту стоит волноваться, глядя на результаты, ему будет непросто, но этот путь необходимо пройти”, – отметил он.

Такая же позиция у директора правительственных исследований центра двухпартийной политики Джона Фортье. По его словам, вскоре позиции Трампа могут улучшиться.

“Если у американцев произойдут существенные изменения накануне выборов, то президент (Трамп) может получить признание в свете того, что он устоял и вернул все. Он сможет говорить о преодолении коронавируса, пусть и не до конца. Также он сможет говорить о возобновлении экономики, даже если она не будет такая хорошая, как раньше”, – отметил он.

Также он отметил, что Трамп во время предвыборной агитации может делать акцент на том, что он выполнил обещания. В частности, он говорил о строительстве стены на границе с Мексикой, “Америке для американцев”, сильной экономике. Реализовать эти обещания удалось.

“Трамп однозначно изменил политику по иммиграции. Да, это не то, что всем нравится, но он обещал и сделал. То же самое в вопросе торговли с Китаем – многие президенты говорили об этом, но не могли изменить настолько”, – сказал Фортье.

Политолог доктор Ларри Сабато, глава центра политики Вирджинского университета, считает, что последние соцопросы свидетельствуют не о закономерности, а скорее о необычности взглядов американцев, что может измениться.

“Редко происходит так, чтобы действующий президент, при баллотировании на второй срок, проигрывал. Последним был Джордж Буш-старший в 1992 году, а перед ним – Джимми Картер в 190-м. Это редкий случай. И тот факт, что Трамп не лидирует, а сильно отстает, и не только в общенациональных опросах, но даже в критических штатах, свидетельствует о кое-чем важном. О том, что расовые протесты, коронавирус и экономический коллапс на это повлияли”, – отметил он.

Также есть мнение, что расовые беспорядки могут мобилизовать темнокожее населения. Они, возможно, придут на выборы и проголосуют за кандидата, который сейчас их поддержит. Стоит отметить, что темнокожее население, как правило, поддерживает демократов. Это значительная часть их электората, но их явка на выборах довольная низкая. В частности, в 2016 году их явка была самой низкой за предыдущие 20 лет.

Фортье считает, что темнокожее население идет на выборы, только чтобы поддержать кандидата, который им очень нравится. Так было с кандидатом Бараком Обамой. Но когда баллотировалась Хиллари Клинтон – явка была максимально низкой. Он допускает, что Байден, как кандидат, не особо выиграет от темнокожих избирателей, разве что сможет сделать какие-то решающие заявления.

“Явка темнокожих была выше во время выборов Обамы, что ожидаемо для первого афроамериканского президента, и снизилась во время баллотирования Хиллари Клинтон. я не думаю, что Джо Байден будет иметь такие же результаты, как Барак Обама, но, возможно, среди афроамериканского сообщества будет немного больше энергии, что хорошо для Байдена”, – считает Гриффин. При этом, он отметил, что это лишь ожидания, которые могут не оправдаться.

Он отметил, что пока рано говорить о настроениях американцев буквально накануне дня выборов, так как некоторые штаты еще до сих пор не знают – какого кандидата будут поддерживать и не разработали “безопасный сценарий для голосования”.

“Думаю, стоит говорить о том, что у нас высокий уровень неопределенности – какой будет явка в день выборов. Мы не знаем – смогут ли проголосовать все желающие”, – отметил он.

Все политологи сошлись во мнении, что в 2016 году большинство опросов пророчило победу для представительницы демократов Хиллари Клинтон, но произошло совершенно по-другому. Потому не стоит говорить о финальном сценарии, так как до выборов еще пять месяцев.