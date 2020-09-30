В США состоялись первые дебаты между главными претендентами на пост президента США: Джо Байденом и Дональдом Трампом. За несколько часов до начала Байден обнародовал налоговую декларацию за 2019 год.

Об этом сообщает американское издание CNBC.

В декларации Байдена указано, что на протяжение года он, а также его супруга Джилл, заплатили более 346 тысяч долларов налогов с дохода 985 тысяч долларов. После этого супруги просили о возмещении излишне уплаченного налога на сумму около 47 тысяч долларов.

“Американский народ заслуживает прозрачности от своих лидеров, поэтому сегодня я опубликовал свою налоговую декларацию”, – сообщил Байден.

В штабе Байдена отметили, что таким шагом политик пытается пояснить американцам, что он, как лидер, на посту президента будет заботиться о благосостоянии граждан, а не о собственных доходах.

“Это исторический уровень траспарентности, призванный вновь вселить в американский народ веру в то, что его лидеры будут заботиться о нем, а не о его собственных доходах”, – заявили в штабе Байдена.

Оппонент Байдена, нынешний президент Трамп, не публиковал свои декларации ни разу за время работы главой государства. По его словам, это не нужно. Трамп утверждал, что декларации все равно проверяют в Налоговой службе.

Стоит отметить, что вместе с Байденом свою декларацию показала кандидатка в вице-президенты от Демократической партии Камала Харрис. Они с супругом (адвокат Дуг Эмхофф), сообщили о выплате около $1,2 миллиона федеральных налогов на $3,3 миллиона дохода за год.