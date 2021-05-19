Відео тест-драйву показала прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
В компанії сказали, що не очікували на тест-драйв від президента.
На відео видно, як Байден, разом з охоронцем Секретної служби проїхався на новому електромобілі компанії. Він недовго їздив на території для тест-драйву, після чого під’їхав до представників ЗМІ.
Байден сказав, що автомобіль дуже швидкий і він би міг його придбати, якби була така необхідність. Він додав, що автомобіль розганяється майже до 100 км/год за 4,4 секунди.
President Biden took Ford's new electric truck out for a test drive after touring their electric vehicle center in Dearborn, Michigan. pic.twitter.com/jfolzGNSTb
— NBC Politics (@NBCPolitics) May 18, 2021
Just a quick stop during a test drive of the Ford F-150 lightning pic.twitter.com/uPBFDSX6k4
— Jen Psaki (@PressSec) May 18, 2021
President Biden test drives Ford’s new electric F-150 Lightning pickup truck pic.twitter.com/A3jrsIi5mR
— JM Rieger (@RiegerReport) May 18, 2021
Журналісти хотіли запитати в нього про конфлікт в Ізраїль, але Байден сказав, що відповість, тільки якщо журналіст стане перед автомобілем в момент, коли Байден натисне на газ. Тут же Байден додав, що жартує.
До слова, продаж автомобіля почнеться в США на початку 2022 року.
До слова, Байден під час візиту на завод Ford Motor (штат Мічиган) анонсував план з підтримки виробництва електромобілів на суму 174 мільярди доларів.
- Раніше компанія Volkswagen інвестувала близько 40 мільярдів доларів в дослідження і розробку електромобілів, а також в заводські технології, необхідні для їхнього створення. Результат цих масштабних інвестицій — компактний кросовер-позашляховик Volkswagen ID.4.