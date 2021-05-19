Президент США Джо Байден особисто провів тест-драйв нового електропікапу F-150 Lightning від компанії Ford. Це відбулося під час робочого візиту президента на завод Ford в Мічигані.

Відео тест-драйву показала прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

В компанії сказали, що не очікували на тест-драйв від президента.

На відео видно, як Байден, разом з охоронцем Секретної служби проїхався на новому електромобілі компанії. Він недовго їздив на території для тест-драйву, після чого під’їхав до представників ЗМІ.

Байден сказав, що автомобіль дуже швидкий і він би міг його придбати, якби була така необхідність. Він додав, що автомобіль розганяється майже до 100 км/год за 4,4 секунди.

President Biden took Ford's new electric truck out for a test drive after touring their electric vehicle center in Dearborn, Michigan. pic.twitter.com/jfolzGNSTb — NBC Politics (@NBCPolitics) May 18, 2021

Just a quick stop during a test drive of the Ford F-150 lightning pic.twitter.com/uPBFDSX6k4 — Jen Psaki (@PressSec) May 18, 2021

President Biden test drives Ford’s new electric F-150 Lightning pickup truck pic.twitter.com/A3jrsIi5mR — JM Rieger (@RiegerReport) May 18, 2021

Журналісти хотіли запитати в нього про конфлікт в Ізраїль, але Байден сказав, що відповість, тільки якщо журналіст стане перед автомобілем в момент, коли Байден натисне на газ. Тут же Байден додав, що жартує.

До слова, продаж автомобіля почнеться в США на початку 2022 року.

До слова, Байден під час візиту на завод Ford Motor (штат Мічиган) анонсував план з підтримки виробництва електромобілів на суму 174 мільярди доларів.