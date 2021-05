Відео тест-драйву показала прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

В компанії сказали, що не очікували на тест-драйв від президента.

На відео видно, як Байден, разом з охоронцем Секретної служби проїхався на новому електромобілі компанії. Він недовго їздив на території для тест-драйву, після чого під’їхав до представників ЗМІ.

Байден сказав, що автомобіль дуже швидкий і він би міг його придбати, якби була така необхідність. Він додав, що автомобіль розганяється майже до 100 км/год за 4,4 секунди.

President Biden took Ford's new electric truck out for a test drive after touring their electric vehicle center in Dearborn, Michigan. pic.twitter.com/jfolzGNSTb

— NBC Politics (@NBCPolitics) May 18, 2021