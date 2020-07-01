Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден отказался проводить предвыборные митинги, чтобы защитить себя и избирателей от возможного заражения коронавирусом.

Об этом сообщает ВВС.

Байден отметил, что митинги не будут проводить до самих выборов.

“Я намерен прислушаться к советам врача, причем речь идет не только о моем здоровье, но и о здоровье всех в стране. Это означает, что я не буду организовывать митинги”, – сказал он.

Также он сказал, что предвыборная кампания 2020 года – “самая странная в новейшей истории”.

Стоит отметить, что Трамп не заявлял о подобном решении. Но после того как на митинг в Талсе (штат Оклахома) пришло очень мало людей, в предвыборном штабе не анонсировали новые.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября текущего года. Основные кандидаты – Джо Байден и Дональд Трамп.