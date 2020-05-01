Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ответил на обвинения своей экс-помощницы в сексуальном насилии.

Об этом шла речь в эфире телеканала MSNBC

Как сообщалось ранее, 13 апреля бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид обвинила политика в сексуальном насилии, которое якобы было совершено в начале 1990-х годов.

Спустя почти 3 недели Байден впервые публично отреагировал на эти обвинения.

“Это неправда, я однозначно говорю, что этого никогда не было. Этого никогда не происходило”, — заявил он.

Байден отметил, что считает необходимым реагировать на подобные заявления от женщин, но проверять их должным образом.

“В любом случае, истина — это то, что имеет значение. В этом случае истина заключается в том, что утверждения ложны”, — добавил он.

Политик также отметил, что не понимает мотивов Рид, но не станет нападать на нее.

“Я не знаю, почему она говорит это, почему, спустя 27 лет, это вдруг всплывает. Я не понимаю этого. Но я не собираюсь расспрашивать ее о мотивах, не собираюсь нападать на нее. Она имеет право говорить все, что хочет, но и я имею право сказать, что факты нужно проверить”, — сказал он.

Как сообщает CNN, в своем публичном письме, опубликованном в пятницу, Байден отметил, что в показаниях Рид касательно инцидента есть несостыковки. В частности, Рид заявила, что обращалась к своему руководству после инцидента, однако ее слова не находят подтверждения.

“Она сказала, что в то время она поднимала некоторые из этих вопросов со своим руководителем и старшими сотрудниками из моего офиса. Они — и мужчины, и женщина — недвусмысленно сказали, что она никогда не приходила к ним”, — подчеркнул Байден.