Президент США Джо Байден допустил оплошность во время вчерашней пресс-конференции. Он перепутал имена президента Афганистана Ашрафа Гани и военного лидера из Пакистана Ашфака Каяни.

На это обратили внимание журналисты американского телеканала Fox News.

Отвечая на вопрос журналиста о том, удастся ли вывести американские войска из Афганистана до 1 мая, среди прочего Байден сказал так:

“Генерал Остин – только что встречался с Каяни, и я жду брифинга по этому поводу”, – сказал Байден.

На самом деле, Байден имел в виду Гани – афганского президента.

Это следует из стенограммы пресс-конференции, обнародованной на сайте Белого дома. Там написано “Гани” вместо “Каяни”. Генерал Ашфак Каяни ушел из пакистанских вооруженных сил в 2013 году. Его часто обвиняли в “двуличии и недобросовестности”.

Кроме того, на Fox News отметили, что Байден якобы “усомнился в легитимности Гани”. Президент Гани выиграл на президентских выборах, хотя его оппонент продолжает судиться и оспаривает их легитимность. Но США победу Гани признали. Потому, Байдену следовало назвать его “президент”, а не “лидер”.

“Он (Гани) лидер в Афганистане и Кабуле. Вскоре начинается процесс под руководством ООН о том, как вывести военных – как положить конец этой войне”, – сказал Байден.

Эта цитата не была изменена в официальной расшифровке стенограммы Белого дома.