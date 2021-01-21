46-й президент США Джо Байден подписал первые указы. Они направлены на выполнение его предвыборных обещаний и противоречат позиции его предшественника.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Как сообщалось ранее, 20 января состоялась инаугурация президента США Джо Байдена. После инаугурации он выступил с речью, в ходе которой сделал акценты на том, что в планах — упорная борьба с пандемией и возобновление сотрудничества с другими странами.

Вечером 20 января Джо Байден впервые попал в Овальный кабинет в Белом доме, где ознакомился с письмом от своего предшественника Дональда Трампа, а также подписал свои первые указы, содержание которых продолжает тематику выступления.

Во время разговора с журналистами Байден подчеркнул: “учитывая положение нации, нельзя терять время зря, необходимо немедленно приступать к работе”.

Один из первых указов касался масочного режима. Байден обязал носить маски на всех объектах федеральной собственности.

Во втором речь идет об обеспечении расового равенства американцев.

Последний посвящен присоединению к Парижскому климатическому соглашению. Примечательно, что именно выход из него Трамп причислил к своим победам в прощальной речи.

Он назвал эти указы “отправными точками” для выполнения его предвыборных обещаний.

“Я думаю, что некоторые вещи, которые мы собираемся сделать, будут смелыми и жизненно важными, и у нас нет времени другого времени, чтобы начинать, кроме как сегодня. Впереди долгий путь. Это всего лишь исполнительные действия. Но нам понадобится законодательство для многих из них, которое мы собираемся разработать”, — сказал президент.