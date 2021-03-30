Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Закон направлен на то, чтобы предоставить кредиты представителям малого бизнеса в рамках “Плана спасения Америки”. Его поддержали в Конгрессе на прошлой неделе.

В период с января по март более 3 миллионов малых фирм получили от федерального Управления по делам малых бизнесов (SBA) займы на общую сумму почти 200 миллиардов долларов. Новый акт предусматривает, что помощь продлят не до 31 марта, как было ранее, а до 31 мая.

Чтобы получить помощь от государства, представитель малого бизнеса должен заполнить специальную заявку до 31 мая. Деньги поступят на счет до 30 июня. Таким образом, снизится нагрузка на Управление малого бизнеса.

Во время подписания закона Байден сказал, что если не сделать это (не подписать, – ред.) – миллионы людей потеряют работу, а небольшие семейные предприятия закроются навсегда.

В среднем, малый бизнес просит о кредитах в размере 59 тысяч долларов.