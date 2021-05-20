Президент США Джо Байден підписав Закон щодо боротьби зі злочинами на ґрунті ненависті щодо азійців через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомили в Білому домі.

До цього Байден закликав Конгрес прийняти закон якомога швидше. Тепер він подякував законодавцям, що вони підтримали ініціативу більшістю голосів.

“Сьогодні я впевнено можу сказати, що дякуючи вам усім, хто сидить переді мною, ми зробили цей перший та важливий крок”, – сказав Байден.

Він додав, що саме під час пандемії коронавірусу не лише в США, але й у всьому світі спостерігається сплеск ненависті до людей азійського походження.

“Я хочу звернутися до тих, хто страждає – ми це бачимо… І ми збираємося покласти край ненависті та упередженому ставленню”, – додав Байден.

До його заяви долучилася віцепрезидентка Камала Гарріс, яка сказала, що прийнятий закон наблизив країну “ще на один крок до поліпшення ситуації щодо ненависті не лише стосовно американців азійського походження, але й до решти американців. Вона додала, що тепер Міністерство юстиції зможе швидше розглядати злочини, скоєні на ґрунті ненависті.

Тепер при Мін’юсті США буде створено спеціальну посаду, очільник якої займатиметься лише злочинами на ґрунті ненависті на місцевому рівні, тобто в межах того чи іншого штату, відстежуючи динаміку.

Сенаторка від Демократичної партії Мейзі Хіроно (Гаваї), яка є авторкою закону, сказала, що голосування в Палаті представників та Сенаті показало, що демократи та республіканці готові приймати спільні рішення.

“Голосування стало чітким сигналом солідарності, який показав, що Сенат не заплющуватиме очі на хвилі азійського насилля в країні”, – сказала вона.

До слова, минулого місяця законопроєкт підтримали в Сенаті (94 “за” та 1 “проти”).

Напередодні Палата представників Конгресу США більшістю голосів прийняла закон щодо злочинів на ґрунті ненависті через пандемію коронавірусу. Однак 62 представники Республіканської партії проголосували проти.

Нагадаємо, 16 березня в американській Атланті та передмісті відбулися три збройні напади, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.