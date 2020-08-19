Covid-19 Украина

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19 августа

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Байден поддержал Тихановскую и проведение честных выборов в Беларуси

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Россия не должна вмешиваться в ситуацию в Беларуси. Он поддержал проведение честных выборов в этой стране.

Среда, 19 августа 2020, 23:27

Об это он написал в Twitter.

Байден отметил, что дело не в геополитике, а в праве избирать своих лидеров.

“Отважные граждане Беларуси показывают, что их голоса не будут заглушены террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам”, – написал он.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская  подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в ближайшее время введет санкции против  многих  белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.

  • Ранее депутаты Европейского парламента заявили, что не признают результатов президентских выборов в Беларуси и считают Александра Лукашенко персоной нон грата.
  • 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
  • 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
  • После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
  • Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС отметили, что не принимают результаты президентских выборов в Беларуси.
Теги: Джо Байден

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