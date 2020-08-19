Байден поддержал Тихановскую и проведение честных выборов в Беларуси

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Россия не должна вмешиваться в ситуацию в Беларуси. Он поддержал проведение честных выборов в этой стране.

Об это он написал в Twitter.

Байден отметил, что дело не в геополитике, а в праве избирать своих лидеров.

“Отважные граждане Беларуси показывают, что их голоса не будут заглушены террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам”, – написал он.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.