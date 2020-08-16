Об этом он написал в своем Twitter.
Политик заявил, что расстроен этим известием.
“Я знаю, какая невероятная боль от потери любимого человека, и я знаю, насколько важна семья в такие моменты. Я надеюсь, вы знаете, что наши молитвы со всеми вами”, – написал Байден.
Роберт Трамп умер 15 августа в возрасте 72 лет.
Роберт Трамп работал в семейной фирме, занимающейся недвижимостью. Однако, в отличие от своего брата Дональда, он вел неприметную жизнь пенсионера в штате Нью-Йорк.
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- Британский кинорежиссер и сценарист, председатель Британской режиссерской гильдии и основатель британского Комитета по делам кино Алан Паркер, снявший “Эвиту”, “Багси Мэлоун” и “Стену”, умер в возрасте 76 лет.