Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден поддержал президента США Дональда Трампа в связи со смертью его брата Роберта Трампа.

Об этом он написал в своем Twitter.

Политик заявил, что расстроен этим известием.

“Я знаю, какая невероятная боль от потери любимого человека, и я знаю, насколько важна семья в такие моменты. Я надеюсь, вы знаете, что наши молитвы со всеми вами”, – написал Байден.

Роберт Трамп умер 15 августа в возрасте 72 лет.

Роберт Трамп работал в семейной фирме, занимающейся недвижимостью. Однако, в отличие от своего брата Дональда, он вел неприметную жизнь пенсионера в штате Нью-Йорк.