Команда избранного президента Джо Байдена объявила о создании группы экспертов, которые войдут в его консультативный совет по коронавирусу.

Об этом сообщает CNN.

Туда, в частности, войдет Рик Брайт из администрации Дональда Трампа, который ранее утверждал, что его уволили после сообщения о конфликте интересов при заключении контрактов на поставку лекарств для лечения коронавируса.

Также в группу вошли бывший генеральный хирург Вивек Мурти, бывший комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Дэвид Кесслер и доктор Марселла Нуньес-Смит из Йельского университета.

Среди других тринадцати членов – доктор Лучиана Борио, старший научный сотрудник по вопросам глобального здравоохранения Совета по международным отношениям, доктор Зик Эмануэль, один из авторов Закона о доступном медицинском обслуживании и бывший советник Обамы по вопросам здравоохранения.

Представление членов группы по COVID-19 – первое важное заявление Байдена в момент перехода к власти, которое подчеркивает важность для избранного президента борьбы со смертельным вирусом, унесшим более 230000 жизней в Соединенных Штатах.

Байден и избранный вице-президент Камала Харрис заслушают брифинг от консультативного совета по коронавирусу в понедельник днем, а затем Байден выступит с замечаниями о своих планах по борьбе с вирусом и восстановлению американской экономики.

С самого начала пандемии Байден неоднократно обещал в ходе предвыборной кампании, что он будет прислушиваться к советам ученых и экспертов в области общественного здравоохранения относительно пандемии, если будет избран президентом, и критиковал подход президента Дональда Трампа в борьбе с вирусом.

Коронавирус перевернул президентские выборы и обеспечил резкий раскол в гонке: Байден пообещал серьезно отнестись к пандемии, в то время как Трамп принизил важность вируса и часто жаловался, что COVID-19 забирает слишком много внимания у хода кампании – даже после того, как он сам заразился.