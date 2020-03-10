Последние социальные опросы в США прогнозируют победу Джо Байдена над Берни Сандерсом на ближайшем на праймериз Демократической партии по шести штатам.

Об этом сообщает американское издание The Hill.

“Во вторник, когда избиратели будут голосовать в шести штатах, бывший вице-президент (Джо Байден – ред.), как ожидается, увеличит своё лидерское преимущество над сенатором Берни Сандерсом”, – говорится в материале.

Уточняется, что Джо Байден в данный момент и так лидирует, поскольку во время голосования в “супер вторник” победил в десяти из 14-ти штатах.

“Между тем, он собирает большие толпы и большие суммы денег для своей кампании, заручается поддержкой лидеров Демократической партии, которые быстро объединяются вокруг него. Только за последние двое суток бывшие кандидаты в президенты, сенаторы Камала Харрис и Кори Букер, выступили в поддержку Байдена, присоединившись к четырем его другим экс-соперникам”, – сказано в материале.

При этом социальные опросы показывают серьезную поддержку Байдена в штате Мичиган, где будут разыгрываться 125 мандатов.

Также, по информации из опросов, Байден лидирует в Миссисипи и Миссури.

В штате Вашингтон прогнозируется конкурентная борьба между Сандерсом и Байденом.

“Голосования на выборах в Демократической партии в этот вторник пройдут в штатах Айдахо, Вашингтон, Миссисипи, Миссури, Мичиган и Северная Дакота”, – уточняют в статье.