Об этом сообщает американское издание The Hill.
“Во вторник, когда избиратели будут голосовать в шести штатах, бывший вице-президент (Джо Байден – ред.), как ожидается, увеличит своё лидерское преимущество над сенатором Берни Сандерсом”, – говорится в материале.
Уточняется, что Джо Байден в данный момент и так лидирует, поскольку во время голосования в “супер вторник” победил в десяти из 14-ти штатах.
“Между тем, он собирает большие толпы и большие суммы денег для своей кампании, заручается поддержкой лидеров Демократической партии, которые быстро объединяются вокруг него. Только за последние двое суток бывшие кандидаты в президенты, сенаторы Камала Харрис и Кори Букер, выступили в поддержку Байдена, присоединившись к четырем его другим экс-соперникам”, – сказано в материале.
При этом социальные опросы показывают серьезную поддержку Байдена в штате Мичиган, где будут разыгрываться 125 мандатов.
Также, по информации из опросов, Байден лидирует в Миссисипи и Миссури.
В штате Вашингтон прогнозируется конкурентная борьба между Сандерсом и Байденом.
“Голосования на выборах в Демократической партии в этот вторник пройдут в штатах Айдахо, Вашингтон, Миссисипи, Миссури, Мичиган и Северная Дакота”, – уточняют в статье.
- Напомним, ранее Майкл Блумберг и Питт Буттиджич сняли свои кандидатуры на выборах президента в пользу Джо Байдена. Элизабет Уоррен покинула гонку не выразив поддержку ни одного из оставшихся претендентов.
- Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу в девяти американских штатах на праймериз Демократической партии во вторник, 3 марта. Его конкурент на президентских выборах сенатор Берни Сандерс лидирует в Калифорнии.
- Для того, чтобы Берни Сандерс оставался конкурентом для Джо Байдена в битве за выдвижение на пост президента от Демократической партии, ему придется повторить то, что он сделал четыре года назад: выиграть предварительные выборы в Мичигане.