Об этом сообщает издание The New York Times.
Праймериз по выдвижению делегатов на национальный съезд состоялись сразу в 14 штатах. Из-за этого 3 марта называли “супервторником”.
По итогам предварительных выборов в 14 штатах США и на заморской территории Американское Самоа Джо Байден одержал уверенную победу в девяти штатах: в Алабаме, Арканзасе, Массачуссетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннеси, Вирджинии и Техасе.
Еще в одном штате – Мэн – Байден также опережает своего главного конкурента – Берни Сандерса. Но отрыв между ними небольшой (33,9 % и 32,9 % по итогам подсчета 73 % голосов).
Американский сенатор Сандерс побеждает в четырех штатах: в Вермонте (от которого он был избран в Сенат США), Колорадо, Юте и в главном штате “супервторника” – Калифорнии, которая отправляет на съезд Демократической партии 415 делегатов.
Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг одержал победу на одной территории — в Американском Самоа.
Согласно опросам, победа Байдена в ряде штатов стала возможной благодаря его поддержке среди афроамериканцев, пожилых избирателей и жителей пригородов. Сандерс доминировал среди молодых избирателей и латиноамериканцев.
Первые кокусы и праймериз ранее прошли в штатах Айова, Нью-Гэмпшир, Невада и Южная Каролина. В этих четырех штатах разыгрывались голоса лишь 155 делегатов.
Для того, чтобы заручиться номинацией Демократической партии на президентских выборах, нужно собрать 1 991 голос делегатов. В ходе “супервторника” “разыгрывались” 1 357 из них.
- Ранее сообщалось, что 3 марта в “супервторник”, который станет решающим днем первого этапа борьбы за номинацию в президенты США от Демократической партии, станет известно, потеряет ли экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг 500 миллионов долларов, которые вложил в свою предвыборную кампанию.
- Кандидат в президенты США Берни Сандерс обвинил своего соперника-демократа Майка Блумберга в попытке “купить президентство”.
- Бывший вице-президент США Джо Байден одержал уверенную победу на первичных выборах (праймериз) демократов, которые состоялись в штате Южная Каролина в субботу, 29 февраля.