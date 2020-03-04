Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу в девяти американских штатах на праймериз Демократической партии во вторник, 3 марта. Его конкурент на президентских выборах сенатор Берни Сандерс лидирует в Калифорнии.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Праймериз по выдвижению делегатов на национальный съезд состоялись сразу в 14 штатах. Из-за этого 3 марта называли “супервторником”.

По итогам предварительных выборов в 14 штатах США и на заморской территории Американское Самоа Джо Байден одержал уверенную победу в девяти штатах: в Алабаме, Арканзасе, Массачуссетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннеси, Вирджинии и Техасе.

Еще в одном штате – Мэн – Байден также опережает своего главного конкурента – Берни Сандерса. Но отрыв между ними небольшой (33,9 % и 32,9 % по итогам подсчета 73 % голосов).

Американский сенатор Сандерс побеждает в четырех штатах: в Вермонте (от которого он был избран в Сенат США), Колорадо, Юте и в главном штате “супервторника” – Калифорнии, которая отправляет на съезд Демократической партии 415 делегатов.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг одержал победу на одной территории — в Американском Самоа.

Согласно опросам, победа Байдена в ряде штатов стала возможной благодаря его поддержке среди афроамериканцев, пожилых избирателей и жителей пригородов. Сандерс доминировал среди молодых избирателей и латиноамериканцев.

Первые кокусы и праймериз ранее прошли в штатах Айова, Нью-Гэмпшир, Невада и Южная Каролина. В этих четырех штатах разыгрывались голоса лишь 155 делегатов.

Для того, чтобы заручиться номинацией Демократической партии на президентских выборах, нужно собрать 1 991 голос делегатов. В ходе “супервторника” “разыгрывались” 1 357 из них.