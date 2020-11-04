Кандидат от демократов Джо Байден уже получил наибольшее количество голосов избирателей в истории американских выборов.

Об этом сообщает Fox News.

Байден уже получил 69786232 голосов и сейчас опережает действующего главу государства Дональда Трампа.

Отмечается, что он уже побил рекорд бывшего президента США Барака Обамы, установленный в 2008 году. Тогда он получил поддержку 69498516 избирателей.

Общая сумма голосов, отданных за Байдена, уже более чем на 3,9 млн превышает количество голосов, которые получила Хиллари Клинтон в 2016 году, когда она выиграла всенародное голосование, но проиграла президентство Дональду Трампу.

У Трампа сейчас – 67160 663 голоса, также больше, чем он получил в 2016 году, и больше, чем Обама в 2012 году. С этими голосами Трамп на третьем месте в списке за всю историю США.

По последним данным, в Байдена 238 голосов выборщиков, у Трампа – 213. Для победы нужно 270 голосов.