Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что сделает ношение защитных масок во время пандемии коронавируса обязательным, если его изберут президентом страны.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Позиция Байдена отличается от той, которую отстаивает нынешний американский лидер Дональд Трамп.

Президент США утверждает, что необходимость носить маску – личный выбор каждого. Также, он настаивает, что не обязательно носить именно маску, можно просто прикрывать нос и рот платком или любой тканью.

“Общеизвестно, что маски имеют гигантское значение. Я считаю, что все должны носить маски в публичных местах”, – сказал Байден, который сам носит черную маску.

Он отметил, что обязанность носить защитные маски необходимо закрепить на федеральном уровне.

У Байдена спросили, значит ли это, что он в будущем может воспользоваться политическим мандатом, чтобы отстаивать такое видение.

“Я сделаю все возможное, чтобы заставить людей носить маски в общественных местах”, – отметил Байден.

Обязанность носить маски закреплена в 16 американских штатах. Некоторые американские граждане считают, что обязанность носить маски нарушает их гражданские свободы.

Напомним, что в прошлом месяце Трамп подшучивал над Баденом, который был в маске на мероприятии, которое проходило на открытом воздухе. В ответ Байден назвал его “абсолютным дураком”.