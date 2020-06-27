Об этом сообщает телеканал CNN.
Позиция Байдена отличается от той, которую отстаивает нынешний американский лидер Дональд Трамп.
Президент США утверждает, что необходимость носить маску – личный выбор каждого. Также, он настаивает, что не обязательно носить именно маску, можно просто прикрывать нос и рот платком или любой тканью.
“Общеизвестно, что маски имеют гигантское значение. Я считаю, что все должны носить маски в публичных местах”, – сказал Байден, который сам носит черную маску.
Он отметил, что обязанность носить защитные маски необходимо закрепить на федеральном уровне.
У Байдена спросили, значит ли это, что он в будущем может воспользоваться политическим мандатом, чтобы отстаивать такое видение.
“Я сделаю все возможное, чтобы заставить людей носить маски в общественных местах”, – отметил Байден.
Обязанность носить маски закреплена в 16 американских штатах. Некоторые американские граждане считают, что обязанность носить маски нарушает их гражданские свободы.
Напомним, что в прошлом месяце Трамп подшучивал над Баденом, который был в маске на мероприятии, которое проходило на открытом воздухе. В ответ Байден назвал его “абсолютным дураком”.
- 9 мая стало известно, что пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер дала положительный результат на коронавирус.
- Личная помощница Иванки Трамп также дала положительный результат на коронавирус. По словам источника, она работает у Иванки в течение почти двух месяцев и была протестирована. Но Иванку и ее мужа Джареда Кушнера также направили на тестирование.
- У одного из личных помощников президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа был подтвержден коронавирус.