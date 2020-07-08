Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что если американцы выберут его главой государства, то он возобновит сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Об этом он написал в Twitter

Таким образом Байден отреагировал на решение нынешнего президента Дональда Трампа вывести США из состава ВОЗ.

“Американцы находятся в безопасности, когда Америка участвует в укреплении глобального здоровья. В первый день своего президентства я верну США в ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене”, – написал Байден.

Americans are safer when America is engaged in strengthening global health. On my first day as President, I will rejoin the @WHO and restore our leadership on the world stage. https://t.co/8uazVIgPZB — Joe Biden (@JoeBiden) July 7, 2020

Накануне США сообщили генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу о выходе из ВОЗ. Решение начнет действовать 6 июля 2021 года.

Страна была в составе ВОЗ с 1948 года. Тогда в договоре было прописано, что если США захотят выйти из организации, то должны сообщить об этом не позже, чем за год. Также США должны полностью погасить свои финансовые обязательства.

Теперь Гутерреш вместе с ВОЗ “проверяют, были ли выполнены все условия выхода”.