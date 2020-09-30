Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что в случае своего избрания вернет страну в число участников Парижского соглашению по климату.

Об этом он сказал в ходе первых дебатов с Дональдом Трампом.

Модератор дебатов обратил внимание на то, что президент Трамп не верит в климатические изменения и глобальное потепление.

В свою очередь Байден выразил противоположное мнение, сделав акцент на важности борьбы против климатических изменений.

“Первое, что я сделаю, так это вновь присоединюсь к Парижскому соглашению по климату.

Мы сможем сделать энергию из возобновляемых источников дешевле, чем энергия, получаемая за счет ископаемых видов топлива. Никто больше не будет строить в Америке электростанции на угле или на нефти, мы будем переходить на возобновляемые источники энергии. Мы должны принять меры, чтобы автопарки федеральных ведомств использовали электромобили, мы должны добиваться того, чтобы были созданы 500 тыс. станций для подзарядки аккумуляторов электромобилей на всех крупных шоссе”, – сказал Байден.

Отметим, это был первый раунд дебатов. Последующие два запланированы на 15 и 22 октября.

Во время этих дебатов Трамп и Байден говорили на такие темы: прошлое кандидатов; Верховный суд; пандемия коронавируса; расовые протесты и насилие в городах; честность предстоящих выборов; экономика.

СПРАВКА. Парижское климатическое соглашение — соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Документ был подготовлен взамен Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже и принят консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписан 22 апреля 2016 года. Соглашение подписали около 200 стран мира.

Целью документа является “активизировать осуществление” Рамочной конвенции ООН по изменению климата, в частности, удержать рост глобальной средней температуры “намного ниже” 2°C.

США стали первым государством, вышедшим из этого договора.