Президент США Джо Байден заявив, що докладатиме дипломатичних зусиль, аби сприяти налагодженню відносин між Ізраїлем та Сектором Гази. Про це він сказав, вітаючи домовленість щодо припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом.

Про це повідомили в Білому домі.

Байден вважає, що існує “реальна можливість” для досягнення більш масштабної цілі – побудова мирної атмосфери на Близькому Сході.

Президент США додав, що вирішальну роль в припиненні вогню зіграв єгипетський уряд, а він особисто та члени його адміністрації брали активну участь в щогодинних зусиллях щодо припинення насилля.

“Я впевнений, що палестинці та ізраїльтяни однаково заслуговують можливість жити в безпеці та спокої й мати однаковий рівень свободи, процвітання та демократії”, – сказав Байден.

Окрім цього, голова Державного департаменту Ентоні Блінкен незабаром поїде на Близький Схід з метою спільно працювати над укріпленням режиму припинення вогню й знайти вирішення тривалого конфлікту. Про деталі місії Блінкен має домовитися з міністром закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі.

Членкиня Палати представників Ільхан Омар сказала, що потрібно домогтися відповідальності за кожен військовий злочин, який був під час 11-денного загострення конфлікту. Також вона звинуватила США в мовчазній підтримці цих злочинів.

“Всі ми повинні бути вдячні за те, що припинення вогню попередить загибель великої кількості мирних громадян та дітей… Але що тепер? Нам потрібна відповідальність за кожен військовий злочин. І треба перестати покривати злочини проти людяності, коли ми нічого не робимо для припинення окупації”, – сказала політик.

В різних американських штатах поліція фіксує випадки антисемітизму, пов’язані з конфліктом між Ізраїлем та Сектором Гази.

В Нью-Йорку, на Таймс-сквер, проізраїльські та пропалестинські протестанти влаштували розбірки. Вони кидали фаєри в автомобілі, били вікна, погрожували одну одному і так далі. В результаті зіткнень один з учасників отримав легкі опіки.

В поліції повідомили, що за тиждень отримали приблизно 200 повідомлень про можливі антисемітські інциденти.

В штаті Нью-Джерсі пропалестинські демонстранти чекали на своїх “жертв”, коли ті поверталися з синагоги.

В Лос-Анджелесі (Каліфорнія) пропалестинські демонстранти їздили біля єврейських кафе та провокували конфлікти. Свої візити вони супроводжували викликами: “Смерть євреям!”

В Іллінойсі палестинці розбили вікно в місцевій синагозі та залишили там записку про ненависть до єврейського народу.

Sickening! In a blatant act of antisemitism, pro-Palestinian supporters vandalized a synagogue in Skokie, Illinois, with a "Free Palestine" sign and smashed several of the synagogue's windows. pic.twitter.com/emUKYiSBcD — StandWithUs (@StandWithUs) May 20, 2021

Вандали пошкодили синагогу й в штаті Аризона.

I'm a complete mess in tears as I write this. I just got off the phone with my Rabbi our synagogue was vandalized someone through a rock at our glass door. This was NOT and accident! I feel numb. This is in #tucson Send prayers our way. It's just the beginning 😪 #Antisemitism pic.twitter.com/YFZCL3tgFM — (((Rep.Alma Hernandez MPH)))🧼🤚🏽 (@almaforarizona) May 19, 2021

Наслідки конфлікту

Зазначається, що сторони домовилися про перемир’я через 11 днів активних бойових дій. За цей час було вбито понад 250 осіб, більшість з яких у Газі.

Водночас обидві сторони конфлікту заявили про свою перемогу.

Відразу після початку перемир’я на вулиці сектору Гази вийшли тисячі палестинців, щоб відсвяткувати. Водії сигналізували зі своїх автівок, а гучномовці з мечетей проголосили “перемогу руху опору”.