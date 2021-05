Про це повідомили в Білому домі.

Байден вважає, що існує “реальна можливість” для досягнення більш масштабної цілі – побудова мирної атмосфери на Близькому Сході.

Президент США додав, що вирішальну роль в припиненні вогню зіграв єгипетський уряд, а він особисто та члени його адміністрації брали активну участь в щогодинних зусиллях щодо припинення насилля.

“Я впевнений, що палестинці та ізраїльтяни однаково заслуговують можливість жити в безпеці та спокої й мати однаковий рівень свободи, процвітання та демократії”, – сказав Байден.

Окрім цього, голова Державного департаменту Ентоні Блінкен незабаром поїде на Близький Схід з метою спільно працювати над укріпленням режиму припинення вогню й знайти вирішення тривалого конфлікту. Про деталі місії Блінкен має домовитися з міністром закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі.

Членкиня Палати представників Ільхан Омар сказала, що потрібно домогтися відповідальності за кожен військовий злочин, який був під час 11-денного загострення конфлікту. Також вона звинуватила США в мовчазній підтримці цих злочинів.

“Всі ми повинні бути вдячні за те, що припинення вогню попередить загибель великої кількості мирних громадян та дітей… Але що тепер? Нам потрібна відповідальність за кожен військовий злочин. І треба перестати покривати злочини проти людяності, коли ми нічого не робимо для припинення окупації”, – сказала політик.

В різних американських штатах поліція фіксує випадки антисемітизму, пов’язані з конфліктом між Ізраїлем та Сектором Гази.

В Нью-Йорку, на Таймс-сквер, проізраїльські та пропалестинські протестанти влаштували розбірки. Вони кидали фаєри в автомобілі, били вікна, погрожували одну одному і так далі. В результаті зіткнень один з учасників отримав легкі опіки.

В поліції повідомили, що за тиждень отримали приблизно 200 повідомлень про можливі антисемітські інциденти.

В штаті Нью-Джерсі пропалестинські демонстранти чекали на своїх “жертв”, коли ті поверталися з синагоги.

В Лос-Анджелесі (Каліфорнія) пропалестинські демонстранти їздили біля єврейських кафе та провокували конфлікти. Свої візити вони супроводжували викликами: “Смерть євреям!”

В Іллінойсі палестинці розбили вікно в місцевій синагозі та залишили там записку про ненависть до єврейського народу.

Вандали пошкодили синагогу й в штаті Аризона.

I'm a complete mess in tears as I write this. I just got off the phone with my Rabbi our synagogue was vandalized someone through a rock at our glass door. This was NOT and accident! I feel numb. This is in #tucson Send prayers our way. It's just the beginning 😪 #Antisemitism pic.twitter.com/YFZCL3tgFM

— (((Rep.Alma Hernandez MPH)))🧼🤚🏽 (@almaforarizona) May 19, 2021