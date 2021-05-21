Про це повідомили в Білому домі.

Байден вважає, що існує “реальна можливість” для досягнення більш масштабної цілі – побудова мирної атмосфери на Близькому Сході.

Президент США додав, що вирішальну роль в припиненні вогню зіграв єгипетський уряд, а він особисто та члени його адміністрації брали активну участь в щогодинних зусиллях щодо припинення насилля.

“Я впевнений, що палестинці та ізраїльтяни однаково заслуговують можливість жити в безпеці та спокої й мати однаковий рівень свободи, процвітання та демократії”, – сказав Байден.

Окрім цього, голова Державного департаменту Ентоні Блінкен незабаром поїде на Близький Схід з метою спільно працювати над укріпленням режиму припинення вогню й знайти вирішення тривалого конфлікту. Про деталі місії Блінкен має домовитися з міністром закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі.

Членкиня Палати представників Ільхан Омар сказала, що потрібно домогтися відповідальності за кожен військовий злочин, який був під час 11-денного загострення конфлікту. Також вона звинуватила США в мовчазній підтримці цих злочинів.

“Всі ми повинні бути вдячні за те, що припинення вогню попередить загибель великої кількості мирних громадян та дітей… Але що тепер? Нам потрібна відповідальність за кожен військовий злочин. І треба перестати покривати злочини проти людяності, коли ми нічого не робимо для припинення окупації”, – сказала політик.

В різних американських штатах поліція фіксує випадки антисемітизму, пов’язані з конфліктом між Ізраїлем та Сектором Гази.

В Нью-Йорку, на Таймс-сквер, проізраїльські та пропалестинські протестанти влаштували розбірки. Вони кидали фаєри в автомобілі, били вікна, погрожували одну одному і так далі. В результаті зіткнень один з учасників отримав легкі опіки.

В поліції повідомили, що за тиждень отримали приблизно 200 повідомлень про можливі антисемітські інциденти.

В штаті Нью-Джерсі пропалестинські демонстранти чекали на своїх “жертв”, коли ті поверталися з синагоги.

В Лос-Анджелесі (Каліфорнія) пропалестинські демонстранти їздили біля єврейських кафе та провокували конфлікти. Свої візити вони супроводжували викликами: “Смерть євреям!”

В Іллінойсі палестинці розбили вікно в місцевій синагозі та залишили там записку про ненависть до єврейського народу.

Вандали пошкодили синагогу й в штаті Аризона.

Наслідки конфлікту

Зазначається, що сторони домовилися про перемир’я через 11 днів активних бойових дій. За цей час було вбито понад 250 осіб, більшість з яких у Газі.

Водночас обидві сторони конфлікту заявили про свою перемогу.

Відразу після початку перемир’я на вулиці сектору Гази вийшли тисячі палестинців, щоб відсвяткувати. Водії сигналізували зі своїх автівок, а гучномовці з мечетей проголосили “перемогу руху опору”.

Фото: Reuters

Своєю чергою ізраїльські військові заявили, що знімають майже всі надзвичайні обмеження пересування по всій країні.

За 10 днів бойових дій ХАМАС заявив про 243 жертви, серед яких понад 100 жінок та дітей. Ізраїль заявив про ліквідацію 225 бойовиків, але рух ХАМАС цю інформацію не підтверджує.

В Ізраїлі за 10 днів було вбито 12 людей, серед жертв були й двоє дітей.

Ізраїльські військові заявили, що бойовики випустили понад 4300 ракет по їхній території. Однак Ізраїлю вдалося вразити понад 1000 бойових цілей у секторі Газа.

Що кажуть обидві сторони про перемир’я?

20 травня Ізраїль та ХАМАС домовились про припинення вогню. Домовленість набула чинності вранці в п’ятницю, 21 травня.

В четвер прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрівся з кабінетом безпеки, щоб проаналізувати, наскільки далеко зайшли військові у протидії ХАМАС (зокрема, у знищення його мережі тунелів, арсеналу ракет і пускових установок).

Після зустрічі офіс Нетаньягу оголосив, що кабінет безпеки проголосував за прийняття єгипетської пропозиції щодо перемир’я. Водночас посадовці застерегли, що рішення щодо продовження операції в секторі Гази ухвалюватиметься з урахуванням реальної ситуації на місті.

Високопоставлений представник ХАМАС, який базується в Катарі, у телефонному інтерв’ю виданню також підтвердив, що група погодилася на припинення вогню за посередництвом Єгипту.

Раніше сьогодні стало відомо, що Ізраїль повідомив Єгипту, який є посередником у переговорному процесі щодо припинення бойових дій, про готовність припинити операцію в секторі Гази.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході?

Останніми днями спостерігається ескалація конфлікту між Ізраїлем та палестинцями.

Приводом до нового спалаху конфлікту став Єрусалим. Це місто є священним як для юдеїв, так і для мусульман.

Зіткнення між ізраїльською поліцією і палестинцями в місті почалися минулого тижня через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей із району Шейх-Джарра в Східному Єрусалимі. Ще однією причиною було рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору в День Єрусалима (відзначався 9 – 10 травня).

Палестинці спробували закидати поліціянтів камінням. У відповідь ті застосували гумові кулі, сльозогінний газ й шумові гранати. У результаті постраждали сотні людей.

10 травня Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання з приводу ескалації в Єрусалимі на тлі сутичок на Храмовій горі.

Незабаром після цих подій почалися обстріли з палестинської території, а ізраїльські військові завдали ударів у відповідь.

Ізраїль, зокрема, завдав авіаударів по деяких цілях в секторі Газа (це територія на березі Середземного моря, яка де-юре є частиною Палестини).

У ніч на вівторок, 11 травня, ізраїльські та палестинські військові вели перестрілку після зіткнень в Єрусалимі 10 травня.

Ракетні обстріли продовжилися і в наступні дні. Представники палестинського ісламістського руху ХАМАС здійснюють обстріли по території Ізраїлю, а ізраїльські ВПС обстрілюють об’єкти у секторі Газа.

З обох сторін було запущено сотні ракет: Ізраїль для їх перехоплення застосовує систему ППО “Залізний купол”.

Повідомляється про жертви з обох сторін. Зокрема, в ніч на 12 травня в результаті ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені. Ракети були випущені з сектора Газа.

Є інформація про десятки загиблих і на палестинській території.