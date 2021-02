Об этом Байден заявил во время своего выступления в Госдепартаменте.

Байден отметил, что ответ на такие действия будет жестче, чем во времена его предшественника Дональда Трампа.

“Я дал ясно понять президенту (России – ред.) Путину, что я – не такой как мой предшественник и дни, когда США пасовали перед агрессивными действиями России, закончились”, – сказал Байден.

Среди подобных действий он вспомнил вмешательства в выборы и кибератаки.

Байден отметил, что если это будет нужно для защиты интересов США, он будет готов “заставить Россию платить большую цену” за те или иные действия.

“Мы сможем эффективнее противостоять России, если будет действовать в координации с нашими партнерами”, – добавил президент США.

Также он призвал российские власти немедленно освободить Алексея Навального.

“Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний – это вопрос, который вызывает глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества … Навальный был избран целью за то, что проявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий”, – подчеркнул Байден.

This afternoon, I’m visiting the @StateDept and delivering remarks on America’s role in the world. Tune in. https://t.co/zWG3UETxGX

— President Biden (@POTUS) February 4, 2021