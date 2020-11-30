Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Байден подвернул лодыжку в эту субботу во время игры со своей собакой Мейджором.

В семье Байдена есть две собаки, Мейджор и Чемпион, обе — немецкие овчарки.

Байден взял Мейджора из приюта в 2018 году, а Чемпиона — в 2008, когда стал вице-президентом.

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Теперь политика отправят на обследование к ортопеду. В офисе по передаче власти отмечают, что это будет сделано “из-за чрезмерной осторожности”.

Как известно, Байден, которому 20 ноября исполнилось 78 лет, в январе станет самым старым президентом в истории США.

Еще во время президентской кампании было обнародовано краткое изложение истории болезни Байдена, которое показало, что бывший вице-президент здоров и может занимать должность президента.

“Здоровый, энергичный 77-летний мужчина, способный успешно выполнять обязанности президента”, — писал его врач Кевин О’Коннор.