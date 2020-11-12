Об этом сообщает пресс-служба переходного офиса Байдена.
Все стороны выразили свою решимость укреплять двусторонние связи, а также решать глобальные проблемы, такие как пандемия коронавируса и изменение климата.
Беседа с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном
Избранный президент поблагодарил премьер-министра Моррисона за его поздравления и выразил приверженность укреплению американо-австралийского альянса.
Байден заявил, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с премьер-министром в решении многих общих проблем, включая сдерживание пандемии COVID-19 и защиту от будущих глобальных угроз здоровью; противодействие изменению климата; создание основы для восстановления мировой экономики; укрепление демократии и поддержание безопасного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона.
Беседа с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга
Байден поблагодарил премьер-министра Сугу за его поздравления.
Избранный президент подчеркнул свою глубокую приверженность защите Японии и обязательств США по статье V. Стороны обсудили необходимость сотрудничества относительно борьбы с COVID-19 и начала восстановления мировой экономики. Байден и Суга также договорились вместе направлять силы на борьбу с изменениями климата.
Беседа с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином
В беседе с лидером Южной Кореи Байден также отметил важность укрепления взаимоотношений между США и Южной Кореей.
Избранный президент высоко оценил твердые шаги президента Муна в борьбе с COVID-19, а также отметил приверженность сотрудничеству в борьбе с пандемией, укреплении глобальной безопасности в области здравоохранения.
Байден надеется на тесное сотрудничество с президентом Муном относительно других общих проблем, от Северной Кореи до изменения климата.
- Лидеры Великобритании, Германии и Франции позвонили Джо Байдену, чтобы поздравить его с победой на выборах президента США. Поздравил и турецкий лидер.