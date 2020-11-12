Избранный президент США Джо Байден провел телефонные разговоры с лидерами Австралии, Японии и Южной Кореи.

Об этом сообщает пресс-служба переходного офиса Байдена.

Все стороны выразили свою решимость укреплять двусторонние связи, а также решать глобальные проблемы, такие как пандемия коронавируса и изменение климата.

Беседа с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном

Избранный президент поблагодарил премьер-министра Моррисона за его поздравления и выразил приверженность укреплению американо-австралийского альянса.

Байден заявил, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с премьер-министром в решении многих общих проблем, включая сдерживание пандемии COVID-19 и защиту от будущих глобальных угроз здоровью; противодействие изменению климата; создание основы для восстановления мировой экономики; укрепление демократии и поддержание безопасного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона.

Беседа с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга

Байден поблагодарил премьер-министра Сугу за его поздравления.

Избранный президент подчеркнул свою глубокую приверженность защите Японии и обязательств США по статье V. Стороны обсудили необходимость сотрудничества относительно борьбы с COVID-19 и начала восстановления мировой экономики. Байден и Суга также договорились вместе направлять силы на борьбу с изменениями климата.

Беседа с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином

В беседе с лидером Южной Кореи Байден также отметил важность укрепления взаимоотношений между США и Южной Кореей.

Избранный президент высоко оценил твердые шаги президента Муна в борьбе с COVID-19, а также отметил приверженность сотрудничеству в борьбе с пандемией, укреплении глобальной безопасности в области здравоохранения.

Байден надеется на тесное сотрудничество с президентом Муном относительно других общих проблем, от Северной Кореи до изменения климата.