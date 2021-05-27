Президент США Джо Байден збирається просити Конгрес прийняти бюджет на 6 трильйонів доларів на федеральні витрати у 2022 році. Щороку витрати збільшуватимуться та у 2031 році складуть 8,2 трильйона доларів.

Про це повідомляє американське видання New York Times.

У виданні зазначили, що президент планує профінансувати свої ініціативи шляхом збільшення податків на корпорації та для багатих американців. Дефіцит протягом наступних десяти років перевищить 1,3 трлн доларів. У 2030-х роках дефіцит бюджету почне скорочуватися.

Байден підтвердив, що така ініціатива існує й оголосить подробиці в п’ятницю, 28 травня.

Якщо Конгрес погодиться на ініціативу Байдена, то в США буде найвищий рівень витрат з часів Другої світової війни.

Гроші потрібні адміністрації Байдена на реалізацію вже оголошених ініціатив: дві частини програми з модернізації інфраструктури країни, розширення соціальних мереж безпеки, Американський робочий план, Американський план сім’ї і так далі.

Республіканці незадоволені такою ініціативою Байдена.

“Перед нашими очима з’являються якісь нові трильйони”, – сказав сенатор-республіканець Шеллі Мур Кепіто. Саме він працює з групою інших республіканців, пропонуючи Білому дому дещо змінити фінансування інфраструктурного плану Байдена.

В новому бюджеті буде збільшено витрати в рамках медичної страхової системи Medicaid та інших соціальних програм. Також в бюджеті пропишуть суми, які збираються передати на допомогу іноземним державам, на імміграційні потреби, на фінансування поліції та сил національної оборони.

“Пропозиція на 2022 фінансовий рік та наступні десятиріччя демонструє розмах амбіцій Байдена щодо утримання державної влади, аби допомогти більшій кількості американців отримати комфорт, який повинен мати кожен громадянин середнього класу, підняти промисловість США, аби вона могла достойно конкурувати на глобальному ринку”, – сказано в матеріалі.

Попри те, що Байден підвищить податки для багатих американців та корпорацій, він збирається підтримати ініціативу свого попередника Дональда Трампа щодо зниження податків для американців з низьким та середнім рівнем доходів (ініціатива була затверджена у 2017 році). Податки для американців, які заробляють менш як 400 тисяч на рік (на родину), підвищувати не будуть.

Бюджет – це не більше, ніж просто запит в Конгрес щодо схвалення федеральних витрат. Законодавці можуть схвалити його і потім редагувати статті витрат.

За інформацією помічників Байдена, навіть якщо бюджет схвалять, американська економіка зростатиме не більше, ніж на 2% на рік майже протягом наступних десяти років. Це аналогічні темпи протягом останніх 20 років.

Рівень безробіття знизиться до 4,1% до наступного року (зараз – 6,1%). Надалі буде нижчою 4 %.

До цього повідомлялося, що аби знайти гроші для реалізації інфраструктурного плану, адміністрації Байдена доведеться йти на непопулярний крок – підвищувати податки. Підвищення відбуватиметься в кілька етапів. Один з них – програма Build Back Better. Американцям доведеться платити податок на прибуток в розмірі 39,6% замість 37%. Також планується підвищити податки на приріст капіталу – тобто на дохід від продажу активів. Це стосуватиметься тих, хто заробляє більше мільйона доларів. Вони платитимуть 39,6% від доходу замість 20%. Також Байден скасовує зниження податків для багатих спадкоємців, які продають активи.