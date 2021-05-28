Президент США Джо Байден презентував федеральний бюджет на 2022 фінансовий рік розміром 6 трильйонів доларів. Це рекордна для США сума з часів Другої світової війни.

Проєкт бюджету опублікували на сайті Білого дому.

Байден заявив, що бюджет – це “інвестиція в американських громадян”, яка покращить фінансове здоров’я в довгостроковій перспективі.

Проєкт бюджету – це сукупність ініціатив Байдена, про які він повідомляв раніше. Це “План підтримки американських родин” на 1,8 трлн доларів, “Американський план зайнятості” на 2,3 трлн і так далі. Ініціативи потребують додаткових витрат, окрім обов’язкових видатків федерального бюджету. Гроші, в основному, спрямують на такі сфери, як освіта, охорона здоров’я, наука, інфраструктура.

715 мільярдів доларів запропоновано направити Пентагону. Це на 12,5 мільярдів доларів більше, ніж у 2021 фінансовому році.

131 мільйон доларів пропонується витратити на боротьбу з внутрішнім тероризмом.

Доходи бюджету закладено на рівні 4,17 трлн доларів. Їх можна буде отримати шляхом підвищення податків для корпорацій та заможних американців.

Проєкт бюджету Байдена – це тільки запит до Конгресу щодо схвалення федеральних витрат. Законодавці можуть схвалити його і потім редагувати статті витрат. За інформацією помічників Байдена, навіть якщо бюджет схвалять, американська економіка зростатиме не більше ніж на 2% на рік майже протягом наступних десяти років.Такі темпи тривають упродовж останніх 20 років. Рівень безробіття знизиться до 4,1% до наступного року (зараз – 6,1%). Надалі буде нижче 4 %.

Головна проблема цього бюджету – збільшення податків для корпорацій та багатих американців (сукупний дохід родини від 400 тисяч доларів на рік). Цей крок потрібен, аби компенсувати всі бюджеті витрати протягом 15 років.

Байден підтвердив, що планується підвищити податки на 3,6 трлн доларів для багатих американців та великих корпорацій.

Починаючи з кінця 2021 року, максимальна ставка індивідуального податку на прибуток зросте з 37% до 39,6%. Це стосуватиметься сімей, сукупний дохід яких складає 509,3 тис. доларів на рік. Для тих, хто де-факто є подружжям – від 425,7 тис. доларів на рік.

Другий аспект – податки на приріст капіталу. Це податки від продажу активів (акцій і подібного) для американців, які заробляють понад мільйон доларів на рік. Раніше потрібно було сплачувати 20%, а тепер – 39,6%.

Також з’явиться податок в залежності від доходу шляхом приросту капіталу. Податкова ставка складатиме 3,8%. Кошти спрямовуватимуть на фінансування Закону про доступне медичне забезпечення. В деяких штатах податки на приріст капіталу можуть сягнути понад 50%. Це рекордний показник за століття.

Корпорації платитимуть не 20%, а 28%. Буде скасовано податкові пільги для енергетичних компаній, які забруднюють навколишнє середовище.

Активізують роботу представники податкової служби. Вони відстежуватимуть “заможних податкових шахраїв”.

З грошей, які федеральний бюджет отримає шляхом підвищення податків, 1,2 трлн доларів спрямують на розвиток технологій екологічно чистої енергії та розширення програм з доступного житла для малозабезпечених родин.