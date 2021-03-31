Президент США Джо Байден презентовал план развития инфраструктуры в стране на 2 триллиона долларов. Он позволит не только улучшить инфраструктуру в США, но выведет бизнес на новый уровень, и создаст миллионы новых рабочих мест.

Об этом сообщили в Белом доме.

Это вторая масштабная инициатива Байдена после “Плана спасения Америки” на сумму 1,9 трлн долларов.

Чтобы реализовать инфраструктурный план, Байдену придется пойти на непопулярный шаг – повысить налоги. В частности, речь идет о повышении ставки корпоративного налога с 21 до 28%. Процесс модернизации инфраструктуры займет около 8 лет.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее говорила о том, что администрация рассматривает различные варианты финансирования проекта, а не лишь повышение налогообложения. В свою очередь представители Республиканской партии в Конгрессе не согласны с инициативой Байдена. Они считают, что это замедлит экономический рост, навредит трудящимся, а американские компании станут менее конкурентноспособными на мировом рынке, так как существенно вырастет стоимость их услуг.

К примеру, одно из направлений стратегии Байдена – сделать инфраструктуру США более устойчивой к изменениям климата. Речь идет о, к примеру, переводе автобусного парка на электродвигатели, повышение доступности электромобилей, расширение доступа к Интернету, изъятие свинцовых труб из систем водоснабжения и так далее.

План предусматривает ремонт автомобильных трасс и мостов, модернизацию портов, аэропортов и транспортных систем, обновление электросетей, строительство и ремонт жилых домов и коммерческих зданий, модернизацию школ и дошкольных учреждений и усовершенствование больниц для ветеранов.

“Американский план занятости – это инвестиция в Америку, которая создаст миллионы хороших рабочих мест, восстановит инфраструктуру нашей страны и позволит Соединенным Штатам превзойти Китай… Американский план занятости будет инвестировать в Америку так, как мы не инвестировали с тех пор, как построили межгосударственные автомагистрали и выиграли космическую гонку”, – заявил Байден.

Модернизация инфраструктуры: ремонт 20 тысяч миль автомагистралей, дорог и центральных улиц; восстановление и ремонт 10 наиболее значимых мостов страны, а также – 10 тысяч менее значимых мостов; модернизация портов; ремонт аэропортов; модернизация транспортных систем.

621 миллиард долларов на транспортную инфраструктуру: ремонт американских дорог и мостов, модернизация общественного транспорта, инвестирование в пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки, электрификация автомобилей, модернизация портов, водных путей и аэропортов.

Байден отметил, что в 2020 году американцы пережили 22 стихийных бедствия, вследствие которых многие объекты инфраструктуры разрешены. Пришло время восстановить их, вкладывая в долговечность, несмотря на изменения климата.

Еще один пункт – создание системы водоснабжения, благодаря которой все американские семьи получат доступ к чистой питьевой воде. Один из шагов – полная замена всех свинцовых водопроводных труб в стране.

Следующий шаг – обеспечение быстрого доступа к Интернету. На это предусмотрено 100 миллиардов долларов. Планируется создать сеть связи со 100% покрытием. При этом, Интеренет-провайдеры призваны сохранить прозрачность цен и конкуренцию. Стоимость Интернета должна стать ниже, а покрытие – шире. На сегодняшний день американцы платят около 80 долларов в месяц за пользование Интернетом.

Восстановление энергетической инфраструктуры Америки. Перебои с подачей электроэнергии обходятся федеральному бюджету в 70 миллионов долларов в год, потому Байден предлагает модернизировать работу сети. В этой отрасли появятся сотни тысяч новых рабочих мест, так как модернизация будет происходить с акцентом на переход к экологически чистой энергии. Заброшенные нефтяные и газовые скважины, а также заброшенные шахты – планируют закрыть.

Строительство доступного жилья. Планируется построить около 2 миллионов домов и коммерческих зданий. На это выделять 213 миллиардов долларов. 500 тысяч домов построят для покупателей с низким и средним уровнем дохода.

Модернизация школ и учреждений дошкольного обучения. План Байдена предусматривает инвестирование 100 миллиардов долларов в модернизацию и строительство новых государственных школ. Эти средства пойдут на то, чтобы школы стали безопасными местами обучения для детей.

Модернизация инфраструктурных объектов в системе охраны здоровья. Этот пункт предусматривает расширение доступа к услугам по долгосрочному уходу в рамках Medicaid.

Поддержка малого бизнеса и американских производителей. Байден призвал создать новый офис при Министерстве торговли, который будет искать интересные проекты среди представителей малого бизнеса и способствовать их продвижению на рынке.

Защита от пандемий. На 4 года будут заложены 30 миллиардов долларов для создания рабочих мест в США и предотвращения потери рабочих мест, вызванной пандемиями.