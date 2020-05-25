Об этом Байден написал на своей странице в Twitter.
“Почти 100 жизней потеряны, десятки миллионов остались без работы. Тем временем президент играет в гольф”, – написал Байден.
Трамп ответил в Twitter на это, что игра в гольф – упражнение и напомним, что бывший президент США Барак Обама также играл в гольф.
Между тем, портал Yahoo напомнил, что в 2014 году, во время эпидемии Эболы Трамп и сам критиковал Обаму за игру в гольф.
“Есть времена, чтобы играть, и времена, когда вы не можете играть. Это посылает неверный сигнал”, – сказал он.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что перечисляет свою годовую зарплату, которая составляет от 400 до 450 000 долларов, на борьбу с коронавируса.