Бывший вице-президент США Джо Байден пристыдил президента США Дональда Трампа за то, что тот играл в гольф во время эпидемии коронавируса, в результате которой в США умерло 100 тысяч человек.

Об этом Байден написал на своей странице в Twitter.

“Почти 100 жизней потеряны, десятки миллионов остались без работы. Тем временем президент играет в гольф”, – написал Байден.

Трамп ответил в Twitter на это, что игра в гольф – упражнение и напомним, что бывший президент США Барак Обама также играл в гольф.

Между тем, портал Yahoo напомнил, что в 2014 году, во время эпидемии Эболы Трамп и сам критиковал Обаму за игру в гольф.

“Есть времена, чтобы играть, и времена, когда вы не можете играть. Это посылает неверный сигнал”, – сказал он.