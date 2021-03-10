Президент США Джо Байден поприветствовал утверждение "Плана спасения Америки", за который сегодня проголосовали члены Палаты представителей от Демократической партии.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Байден поблагодарил тех, кто проголосовал за закон, а также сказал, что ждет момента, когда сможет его подписать.

“Этот закон направлен на то, чтобы дать хребту нашей нации – основным работникам, трудящимся, построившим эту страну, людям, поддерживающим эту страну, – боевой шанс”, – сказал Байден.

Он отметил, что в пятницу “с нетерпением ” ждет момента подписания “закона об американском плане спасения”.

“В пятницу я с нетерпением жду момента подписания закона об американском плане спасения в Белом доме — народном законе в доме людей”, – сказал Байден.

Он выразил благодарность всем политикам, которые поддержали его инициативу. Отдельно он поблагодарил спикера Палаты представителей Ненси Пелоси, назвав ее “самым лучшим и способным оратором в истории страны”.

10 марта Палата представителей США проголосовала “за” план президента Джо Байдена по борьбе с пандемией коронавируса. Он предусматривает вливание в экономику 1,9 триллиона долларов.

Результат голосования – 220 “за” и 211 “против”. Все республиканцы проголосовали “против”. Один представитель Демократической партии, Джаред Голден из штата Мэн, также проголосовал “против”.

6 марта пакет экономической помощи утвердили в Сенате.

Пакет предусматривает, что семьи, годовой доход которых ниже установленного минимума (75 тысяч долларов), получат одноразовую помощь (стимулар чек) в сумме 1400 долларов на каждого члена семьи.

350 миллиардов долларов передадут правительствам штатов и местным властям на преодоление последствий пандемии.

130 миллиардов передадут на помощь штатам по открытию школ.

Не изменится сумма выплат по безработице. Она останется на уровне 300 долларов в неделю до 6 сентября.

Семьи, годовой доход которых ниже 150 тысяч долларов в год, получат налоговые возвраты на 10,2 тысяч долларов.

800 миллионов долларов направят на услуги для бездомных детей.

14 миллиардов долларов на распространение вакцины.

49 миллиардов – на проведение тестирования и отслеживание контактов больных коронавирусом.

12 миллиардов долларов на открытие предприятий пищевой промышленности.

45 миллиардов долларов на помощь в оплате аренды, коммунальных услуг и оплаты кредита на жилье.

45 миллиардов долларов на помощь в оплате аренды, коммунальных услуг и оплаты кредита на жилье. 30 миллиардов долларов на развитие туризма.

Миллиарды – на развитие малого бизнеса и возобновление работы концертных площадок.

Представители Республиканской партии продолжают критиковать одобренный пакет финансовой помощи. Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что ранее так бессистемно почти 2 триллиона долларов еще не тратились.