Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Байден поблагодарил тех, кто проголосовал за закон, а также сказал, что ждет момента, когда сможет его подписать.
“Этот закон направлен на то, чтобы дать хребту нашей нации – основным работникам, трудящимся, построившим эту страну, людям, поддерживающим эту страну, – боевой шанс”, – сказал Байден.
Он отметил, что в пятницу “с нетерпением ” ждет момента подписания “закона об американском плане спасения”.
“В пятницу я с нетерпением жду момента подписания закона об американском плане спасения в Белом доме — народном законе в доме людей”, – сказал Байден.
Он выразил благодарность всем политикам, которые поддержали его инициативу. Отдельно он поблагодарил спикера Палаты представителей Ненси Пелоси, назвав ее “самым лучшим и способным оратором в истории страны”.
10 марта Палата представителей США проголосовала “за” план президента Джо Байдена по борьбе с пандемией коронавируса. Он предусматривает вливание в экономику 1,9 триллиона долларов.
Результат голосования – 220 “за” и 211 “против”. Все республиканцы проголосовали “против”. Один представитель Демократической партии, Джаред Голден из штата Мэн, также проголосовал “против”.
6 марта пакет экономической помощи утвердили в Сенате.
Пакет предусматривает, что семьи, годовой доход которых ниже установленного минимума (75 тысяч долларов), получат одноразовую помощь (стимулар чек) в сумме 1400 долларов на каждого члена семьи.
- 350 миллиардов долларов передадут правительствам штатов и местным властям на преодоление последствий пандемии.
- 130 миллиардов передадут на помощь штатам по открытию школ.
- Не изменится сумма выплат по безработице. Она останется на уровне 300 долларов в неделю до 6 сентября.
- Семьи, годовой доход которых ниже 150 тысяч долларов в год, получат налоговые возвраты на 10,2 тысяч долларов.
- 800 миллионов долларов направят на услуги для бездомных детей.
- 14 миллиардов долларов на распространение вакцины.
- 49 миллиардов – на проведение тестирования и отслеживание контактов больных коронавирусом.
- 12 миллиардов долларов на открытие предприятий пищевой промышленности.
45 миллиардов долларов на помощь в оплате аренды, коммунальных услуг и оплаты кредита на жилье.
- 30 миллиардов долларов на развитие туризма.
- Миллиарды – на развитие малого бизнеса и возобновление работы концертных площадок.
Представители Республиканской партии продолжают критиковать одобренный пакет финансовой помощи. Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что ранее так бессистемно почти 2 триллиона долларов еще не тратились.
- Президент США Джо Байден приветствовал принятие Закона в интересах народа (H.R. 1), который накануне одобрили члены Палаты представителей. Это начало избирательной реформы, предусматривающей изменения в повышении безопасности процесса выборов и защите прав избирателей.