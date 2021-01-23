Президент США Джо Байден после масштабной атаки на федеральные ведомства, о которой стало известно в декабре 2020 года, назначит команду по кибербезопасности мирового уровня.

Об этом сообщает Reuters.

Кибербезопасность была понижена в качестве области политики при администрации экс-президента Дональда Трампа. Он упразднил должность координатора по кибербезопасности в Белом доме, сократил кибер-дипломатическое крыло Госдепартамента и уволил лидера федеральной кибербезопасности Криса Кребса после поражения на выборах 3 ноября.

Согласно недавнему закону, Байден должен открыть офис, который будет подчиняться новому национальному кибердиректору, а также координировать огромные кибер-возможности федерального правительства.

По словам четырех человек, знакомых с процессом отбора, ведущим кандидатом на должность кибердиректора является Джен Истерли, бывшая высокопоставленная чиновница Агентства национальной безопасности.

Ранее Истерли занимала несколько высокопоставленных разведывательных должностей в администрации Барака Обамы и помогла создать киберкомандование США, ведущее подразделение страны по кибервойне.

На должность заместителя советника по национальной безопасности в Совете национальной безопасности новый Белый дом выбрал Анну Нойбергер из АНБ. Она наиболее известна тем, что возглавляет отдел киберзащиты АНБ и предупреждает компании о методах иностранных хакеров.

На должность старшего директора по кибербезопасности рассматривается Майкл Салмейер, а на должность советника по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.

Кроме того, заместителем советника по внутренней безопасности может стать Расс Трэверс, а старшим директором по устойчивости и реагированию Кейтлин Дуркович.

Напомним, о масштабной кибератаке стало известно в декабре 2020 года, когда ее обнаружили американские власти. Она продолжалась в течение нескольких месяцев. Отмечалось, что органы власти США подверглись беспрецедентной кибератаке через программное обеспечение компании SolarWinds.

О вероятном причастности России к атаке сообщал госсекретарь США Майк Помпео. Однако действующий президент США Дональд Трамп заявлял, что за взломом, скорее всего, стоит Китай.