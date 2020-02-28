Об этом сообщает американская газета The New York Times.
Журналисты отмечают, что по крайней мере на трех встречах с избирателями за последние две недели кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден рассказывал историю о том, как много лет назад его арестовали в Южной Африке.
Политик рассказывал, что это произошло, когда он пытался навестить правозащитника и бывшего президента ЮАР Нельсона Манделу.
“В этот день, 30 лет назад, Нельсон Мандела вышел из тюрьмы и начал обсуждать вопрос об апартеиде. Я имел честь встретиться с ним. Мне выпала большая честь быть арестованным на улицах Соуэто вместе с послом ООН, который пытался увидеться с ним на острове Роббенс”, — сказал Байден на предвыборном мероприятии в Южной Каролине на прошлой неделе.
При этом NYT отмечают, в то время Байден был сенатором от штата Делавэр. В своих мемуарах, опубликованных в 2007 году, он рассказывал о поездке в Южную Африку, но не упоминал в них о своей аресте. Подтвердить информацию об аресте в официальных источниках журналистам также не удалось.
В субботу, 29 февраля, в Южной Каролине пройдут первичные выборы (праймериз). За день до их проведения Байден публично заявил, что не был арестован при попытке посетить Манделу.
“Я предполагаю, что меня не арестовали. Меня остановили. Я не мог двигаться туда, куда хотел”, — сказал он.
Он также сообщил, что это произошло в аэропорту. Тогда его разлучили с афроамериканскими коллегами по делегации Конгресса США, но ареста не было.
Справка. Нельсон Мандела — южноафриканский государственный и политический деятель, бывший президент ЮАР (1994-1999 гг.), один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеида — политики расовой сегрегации (разделения мест друга, проживания) в ЮАР.
В 1961 году Мандела возглавил вооруженное крыло противников апартеида. По его мнению, вооружённая борьба стала последним средством борьбы с растущими репрессиями и насилием со стороны государства.
В августе 1962 года он был арестован и приговорен к пожизненному заключению. В 1990 году последний белый президент ЮАР Фредериком де Клерком подписал указ легализации движений против режима апартеида. Мандела вышел на свободу.
10 мая 1994 года Мандела стал президента ЮАР, став первым темнокожим жителем страны на этом посту. Он умер 5 декабря 2013 года на 96-м году жизни в своём доме в пригороде Йоханнесбурга Хоутон Эстейт в кругу семьи.
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