Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что его арестовывали во время визита к Нельсону Манделе 30 лет, а позднее стал отрицать это.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Журналисты отмечают, что по крайней мере на трех встречах с избирателями за последние две недели кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден рассказывал историю о том, как много лет назад его арестовали в Южной Африке.

Политик рассказывал, что это произошло, когда он пытался навестить правозащитника и бывшего президента ЮАР Нельсона Манделу.

“В этот день, 30 лет назад, Нельсон Мандела вышел из тюрьмы и начал обсуждать вопрос об апартеиде. Я имел честь встретиться с ним. Мне выпала большая честь быть арестованным на улицах Соуэто вместе с послом ООН, который пытался увидеться с ним на острове Роббенс”, — сказал Байден на предвыборном мероприятии в Южной Каролине на прошлой неделе.

При этом NYT отмечают, в то время Байден был сенатором от штата Делавэр. В своих мемуарах, опубликованных в 2007 году, он рассказывал о поездке в Южную Африку, но не упоминал в них о своей аресте. Подтвердить информацию об аресте в официальных источниках журналистам также не удалось.

В субботу, 29 февраля, в Южной Каролине пройдут первичные выборы (праймериз). За день до их проведения Байден публично заявил, что не был арестован при попытке посетить Манделу.

“Я предполагаю, что меня не арестовали. Меня остановили. Я не мог двигаться туда, куда хотел”, — сказал он.

Он также сообщил, что это произошло в аэропорту. Тогда его разлучили с афроамериканскими коллегами по делегации Конгресса США, но ареста не было.