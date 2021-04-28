Про це в інтерв’ю американському телеканалу MSNBC сказав радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.
“Байден протистоїть російському лідеру на відміну від Дональда Трампа. Він ввів проти Росії санкції за втручання у вибори, за хакерський злам державних установ та американських компаній, за отруєння лідера опозиції Олексія Навального та застеріг Путіна проти загроз Україні. Проте він запросив Путіна на саміт у третій країні, можливо, цього літа”, – сказав Салліван.
Він зауважив, що поки що рано говорити про деескалацію конфлікту на Донбасі, а також звернув увагу на те, що небезпека все ще існує, попри заяви Кремля про відведення військових сил.
Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Тим часом Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки. Про це свідчать нові супутникові знімки.
- 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “раптової перевірки” військ, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.
- Сьогодні очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що Росія почала відводити частину військ з території тимчасово окупованого Криму, але не від східного кордону України.