Президент США Джо Байден сформував оборонний бюджет на 2022 рік розміром 715 мільярдів доларів. Більшість коштів планується витратити на стримування Китаю. Це передбачає модернізацію ядерного арсеналу та іншого озброєння, а також - розробку нових військових можливостей.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

“Моїм пріоритетом, як міністра оборони, є захист Америки від зовнішніх і внутрішніх ворогів… Оборонний бюджет президента Байдена на 2022 фінансовий рік відповідає цьому… Бюджет дає можливість реалізувати потенціал, модернізувати арсенал, аби протистояти викликам Китаю, боротися з руйнівними наслідками кліматичних змін та змінюватися заради протидії завтрашнім загрозам…”, – заявив Остін.

Деталі бюджету презентували в профільному Міністерстві.

Це президентська заявка щодо оборонного бюджету. Її відправлять на розгляд Конгресу в рамках загального федерального бюджету розміром 6 трильйонів доларів. Конгресмени вирішуватимуть, які статті видатків в президентському проєкті залишити, а які – скасувати чи змінити.

Серед інвестицій, запропонованих Байденом, фінансування готовності військ, освоєння космосу, ядерне озброєння в рамках Тихоокеанської ініціативи стримування. Ці ініціативи спрямовані, в першу чергу, проти Китаю.

В оборонному бюджеті є кошти на закупку кораблів та літаків, технічне обслуговування військової техніки та виплату заробітної плати.

Байден пропонує виділити 38 мільярдів доларів на оборонні програми в рамках роботи Федерального бюро розслідувань (ФБР), Міністерства енергетики й так далі. Кошти передбачено на розробку та випробування гіперзвукового озброєння та інших видів сучасної зброї. До цього в Пентагоні пояснювали, що озброєння США, в порівнянні з Китаєм та Росією, надто застаріле.

Розмір бюджету, 715 мільярдів доларів, не гігантський. Це на 1,6% більше, ніж у 2021 фінансовому році.

В проєкті бюджеті сказано, що США збираються купити 85 малопомітних винищувачів F-35 компанії Lockheed Martin. В рамках аналогічних бюджетів у 2020 та 2021 роках США купували 79 та 78 таких винищувачів, відповідно.

Головна стаття витрат – модернізація ядерних систем. Росія та Китай модернізували свої ядерні системи на 80%, а в США процес ще навіть не розпочався. На це потрібно, як мінімум, 60 мільярдів доларів на рік протягом хоча б десяти років. Загалом, проєкт потребує більше трильйона доларів. Зміни включають покращення управління ядерними об’єктами, ядерний підводний човен Columbia Class виробництва Huntington Ingalls Industries та General Dynamics, а також на сертифікацію розміщення ядерних бомб на борту винищувачів F-35.