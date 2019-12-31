Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден передумал, решив все же дать показания в Сенате в деле об импичменте нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Ранее Байден заявлял, что если получит судебную повестку о необходимости дать показания в Сенате, то не будет на нее реагировать, чтобы не смещать акцент в деле об импичменте с Трампа на себя.

В субботу, 29 декабря, Байден сделал совершенно иное заявление. Во время встречи с избирателями в штате Айова он заявил, что после отказала давать показания многие его критиковали, потому он принял другое решение.

“Вы знаете, я уже пережил два импичмента. Один как молодой сенатор и потом как сенатор среднего возраста. В них нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств. Это тяжело для страны. Здесь нет чему радоваться. Но поймите меня правильно: Я думаю, что Трамп сам это на себя навлек. Я думаю, что у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий”, – заявил Байден.

Аналогичное заявление он сделал на встрече с избирателями в городе Фэйрфилд.

Байден подчеркнул, что выполнит требования любой повестки Сената.

“На самом деле я буду делать все то, что от меня требует закон”, – заявил Байден.

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования для запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что Трамп оказывал давление на украинского президента с целью расследования дела Джо Байдена.

Спикер палаты утверждает, что действия Трампа подорвали национальную безопасность и защиту осведомителей.

Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.