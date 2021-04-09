Об этом сказано на сайте Белого дома.

О создании такой комиссии Байден говорил во время предвыборной президентской кампании. В ее составе будет 36 человек – представители Демократической и Республиканской партий, специалисты в сфере конституционного права и бывшие судьи. 6 месяцев они будут изучать возможность реформирования Верховного суда по нескольким направлениям. Слушания комиссии будут проводить публично.

Представители Демократической партии поддержали инициативу президента об увеличении количества членов Верховного суда. Это связано с тем, что 6 из 9 нынешних судей – приверженцы Республиканской партии. Демократы считают, что этот факт помещает реализации своей повестки представителям демократов. Пока что Байден однозначно не сказал о том, что будет увеличивать количество судей Верховного суда.

К слову, в США Верховный суд – это высшая судебная инстанция страны. Как правило, суд рассматривает апелляционные дела, но иногда выполняет функцию кассации. Именно Верховный суд имеет право утверждать, корректировать или отменять постановления судов низших инстанций и прочих институтов власти.

Судей Верховного суда избирают пожизненно. Они могут досрочно прекратить полномочия после добровольной отставки или по причине импичмента. Президент Дональд Трамп провел назначение троих судей с консервативными взглядами, обеспечив выгодное для себя большинство.

Эми Барретт получила место в Верховном суде после смерти демократки Рут Бейдер Гинзбург, которая умерла от рака в 87 лет. Теперь Барретт пожизненно назначена на должность судьи Верховного суда, где сформировалась консервативное большинство – шесть консерваторов против трех либералов.