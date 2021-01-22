Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Первые дни президентства Байдена приходятся на трудную ситуацию в сфере здравоохранения. Ежедневно умирают тысячи американцев, заболевших коронавирусом, общее число погибших превысило 400 тысяч, а новые, более заразные штаммы вируса быстро распространяются по стране.

Сам президент признает, что то, как он справится с этим, скажется на том, как американцы будут видеть его администрацию в будущем.

“История покажет, справимся ли мы с этой задачей”, — заявил Байден, выступая в столовой Белого дома вместе с вице-президетом Камалой Харрис и доктором Энтони Фаучи, медицинским советником.

В четверг, 21 января, администрация Байдена опубликовала 200-страничный документ под названием “Национальная стратегия реагирования на COVID-19 и обеспечение готовности к пандемии”, в котором описано, что власть пойдет на те шаги, от которых отказался Дональд Трамп и которых давно требовали демократы.

Также Байден уже подписал ряд распоряжений и приказов по борьбе с коронавирусом. Он ввел масочный режим на объектах федеральной собственности и во всех видах транспорта (самолеты, поезда, автобусы и т.д.). Для лиц, прибывающих в США из-за рубежа введен обязательный карантин.

Хотя Байден в своей первой речи активно призывал к единству, от острых замечаний предшественникам по борьбе с эпидемией он не отказывается.

“В прошлом году мы не могли рассчитывать на то, что федеральное правительство будет действовать с теми неотложностью, целеустремленностью и согласованностью, в которых мы нуждались, и мы видели трагическую цену этой неудачи”, — заявил он.

Однако план Байдена некоторые эксперты считают несовершенным: в отдельных пунктах — слишком оптимистичным, в других — недостаточно амбициозным.

Например, непонятно, как Байден планирует обеспечивать соблюдение карантина. А его обещание ввести 100 млн вакцин за первые сто дней президентства удивляет, поскольку доз вакцины в это время должно быть произведено и поставлено вдвое больше.

Сейчас в США одобрены вакцины двух производителей (Pfizer, Moderna), ожидается, что вскоре разрешение получит третья (Johnson & Johnson). Все они рассчитаны на введение двух доз одному пациенту. Некоторые американцы уже сделали первые прививки. Поэтому, если двигаться по плану Байдена, обе дозы получат всего около 70 млн американцев за следующие 100 дней.

“Я думаю, что мы сможем достичь этой цели и, вероятно, достичь еще большего, если сосредоточимся на том, сколько людей получают вакцинацию впервые каждый день”, — считает сказал Скотт Готлиб, бывший комиссар Управление по продовольствию и медикаментам США при Трампе.

Однако федеральные чиновники здравоохранения и руководители корпораций соглашаются, что раньше апреля будет невозможно увеличить поставки вакцин из-за отсутствия производственных мощностей.

Есть и другие сторона медали: у Байдена есть политические мотивы занизить ожидания относительно вакцинации. Поэтому его уже критикуют республиканцы.

“Комментарии, сделанные царем Белого дома по поводу поставок и распределения вакцины — это старый трюк для Вашингтона. Дело в том, что администрация Байдена унаследовала контракты на 300 млн двух одобренных вакцин и двух, которые в заключительной стадии клинических испытаний”, — заявил конгрессмен из Луизианы Стив Скелиз.

Впрочем, на это новой команде нашлось что ответить.

“То, что мы унаследовали, гораздо хуже, чем мы могли себе представить. Сотрудничество или отсутствие сотрудничества со стороны администрации Трампа были помехой. У нас нет той прозрачности поставок и распределения, на которую мы надеемся”, — заявил Джефф Зиентс, новый координатор Белого дома по реагированию на COVID-19.

Усилия по совершенствованию процесса распространения вакцин является едва ли не самой актуальной задачей администрации Байдена. По всей стране штаты информируют, что у них могут закончиться дозы уже на этих выходных.

На осуществление своего плана администрация просит у Конгресса немалых средств — 1,9 трлн долларов.