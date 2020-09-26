Об этом сообщает Reuters.
Байден отметил, что “диктатор” занимается подавлением демократических протестов в Беларуси.
“Более 12 тысяч человек были арестованы, сотни до сих пор за решеткой с тех пор, когда Лукашенко объявили абсолютным победителем президентских выборов 9 сентября, которые оппозиция этой некогда советской страны назвала сфальсифицированными. Но президент Трамп отказывается высказаться против действий Лукашенко или предложить личную поддержку продемократическим силам”, – сказал Байден.
Он поддержал протестующих в Беларуси, а также призыв об организации новых демократических выборов.
“Когда президент прячется от собственных граждан, отказываясь согласиться с волей народа — это знак, что он является слабым, нелегитимным автократом, а не сильным лидером”, – считает Байден.
У Трампа не ответили на такие обвинения со стороны Байдена.
Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.
Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.
14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- 9 августа в Беларуси вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек.
- На второй день протестов, СМИ сообщали о силовой разгон мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.
- 16 августа около 200 тысяч белорусов собрались на “Марш Свободы” в центре Минска. Протестующие требуют отставки президента страны Александра Лукашенко. Аналогичные акции проходят и в других городах Беларуси.
- 17 августа в Беларуси объявлена общенациональная забастовка.