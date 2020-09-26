Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал нынешнего американского лидера Дональда Трампа за то, что он не реагирует на протесты в Беларуси.

Об этом сообщает Reuters.

Байден отметил, что “диктатор” занимается подавлением демократических протестов в Беларуси.

“Более 12 тысяч человек были арестованы, сотни до сих пор за решеткой с тех пор, когда Лукашенко объявили абсолютным победителем президентских выборов 9 сентября, которые оппозиция этой некогда советской страны назвала сфальсифицированными. Но президент Трамп отказывается высказаться против действий Лукашенко или предложить личную поддержку продемократическим силам”, – сказал Байден.

Он поддержал протестующих в Беларуси, а также призыв об организации новых демократических выборов.

“Когда президент прячется от собственных граждан, отказываясь согласиться с волей народа — это знак, что он является слабым, нелегитимным автократом, а не сильным лидером”, – считает Байден.

У Трампа не ответили на такие обвинения со стороны Байдена.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.