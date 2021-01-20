Избранный президент Джо Байден не сдержал слез во время прощальной речи в его родном штате Делавэр, предшествующей поездке в Вашингтон, где вскоре состоится его инаугурация.

Трансляция велась на его YouTube-канале.

Как известно, после избрания президентом Байден остался жить в Уилмингтоне в штате Делавэр. Сенатором этого штата он был в течение более 3 десятилетий. Оттуда он руководил кампанией и комитетом по инаугурации, там же начал получать первые доклады разведки.

Во вторник, 19 января, Джо Байден оставил Делавэр, чтобы отправиться в Белый дом. Перед вылетом в Вашингтон Байден выступил с эмоциональной речью о родном штате и своем покойном сыне Бо. Выступление состоялось штаб-квартире Национальной гвардии в Нью-Касле, которую несколькими годами ранее назвали в честь погибшего.

“Это было так исполнено эмоций для меня”, — сказал Байден, вспоминая это.

Байден вспоминал встречу со своей женой Джил в Делавэре, и о том, как его покойный сын любил этот штат. Избранный президент долго восхвалял Делавэр, называя его “местом, которое лучше всего определяет, кто такие американцы”.

“Джеймс Джойс говорил, что когда придет его время уходить, когда он умрет… Он говорил: “Дублин” будет написано на моем сердце”. Что же, простите за эмоции… Когда я умру, “Делавэр” будет написано на моем сердце. Сердцах всех членов моей семьи. Мы любим вас всех. Вы были с нами и когда хорошо, и когда плохо. Вы никогда не уходили”, — сказал Байден.

Он добавил, что особенно гордится тем, что находится в месте, которое названо в честь его сына.

“Дамы и господа, я жалею только об одном: Бо нет здесь, потому что мы должны представить его как президента”, — сказал Байден, завершая речь.

Ранее сообщалось, что 19 января Дональд Трамп обратился к американцам с прощальной речью.