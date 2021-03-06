Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
Даннелс обвинил Байдена в том, что он свои указом фактически создал “место преступления” на американо-мексиканской границе.
“Когда президент Байден отменил приказ о чрезвычайном положении на юго-западной границе, он остановил финансирование и остановил строительство на нашей границе”, – сказал шериф.
Он рзъяснил, что на границе Аризоны есть один участок, где стена не достроена. Наркокартели воспользовались этим, и теперь полиция фиксирует по пять – шесть проникновений в день.
Округ Даннелса отвечает за более чем 150 км границы между США и Мексикой.
Напомним, возведение разделительной стены между США и Мексикой было одним из главных пунктов предвыборной программы президента США Дональда Трампа и одной из наиболее критикуемых его идей.
- В феврале 2019 года коалиция из 16 штатов США во главе с Калифорнией подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа в связи с его решением объявить чрезвычайную ситуацию для сбора средств на строительство стены на мексиканской границе.
- После этого Трамп объявил чрезвычайное положение около границы и для строительства стены Пентагон выделил 1 млрд долл.
- В мае того же года федеральный судья заблокировал строительство отдельных участков стены на границе США и Мексики за счет средств, привлеченных в результате объявления президентом Дональдом Трампом режима чрезвычайной ситуации.