Шериф полиции штата Аризона Марк Даннелс раскритиковал решение президента США Джо Байдена отменить строительство пограничной стены с Мексикой. Ежедневно происходят проникновения на американскую территорию по 5 - 6 групп наркокартелей.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Даннелс обвинил Байдена в том, что он свои указом фактически создал “место преступления” на американо-мексиканской границе.

“Когда президент Байден отменил приказ о чрезвычайном положении на юго-западной границе, он остановил финансирование и остановил строительство на нашей границе”, – сказал шериф.

Он рзъяснил, что на границе Аризоны есть один участок, где стена не достроена. Наркокартели воспользовались этим, и теперь полиция фиксирует по пять – шесть проникновений в день.

Округ Даннелса отвечает за более чем 150 км границы между США и Мексикой.

Напомним, возведение разделительной стены между США и Мексикой было одним из главных пунктов предвыборной программы президента США Дональда Трампа и одной из наиболее критикуемых его идей.